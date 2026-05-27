교육과정 운영, 교육환경 개선 등 지원 위해 47개 학교 대상 총 22억 원 지급

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구는 학생들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 학습할 수 있도록 지역 내 47개 학교를 대상으로 약 22억 원의 교육경비보조금을 지원한다.

교육경비보조금은 교육과정 운영과 교육환경 개선 등에 필요한 사업비를 학교별로 신청을 받아 지급하는 보조금으로, 구는 교육경비보조금 심의위원회를 개최해 사업의 필요성과 내역 등을 검토한 뒤 최종 지원 규모를 확정했다.

먼저, 학교 교육환경 개선과 특화프로그램 운영에 약 20억 4천만 원을 지원해 학교별 노후 시설을 정비하고 보다 쾌적한 교육환경을 조성한다. 지능형 과학실 조성, 체험형 녹지공간조성, 스터디카페형 학습실 조성 등 학교 특성에 맞는 다양한 시설개선과 프로그램을 지원하여 학생들의 학습환경을 개선하고 교육 만족도를 높일 계획이다. 구는 지난 4월 A학교에서 발생한 변전실 화재 사고 후 최신식 선로 교체와 변전실 설비 개선을 긴급 지원하는 등 발 빠른 대응에 나선 바 있다.

또, ‘SSO(Sound of Seocho Orchestra) 선도학교’ 운영에는 약 1억 4000만원을 지원한다. SSO 선도학교는 구가 학교 오케스트라 육성을 위해 운영하는 사업으로, 악기수업과 합주활동을 지원해 학생들이 음악적 성취와 협동의 가치를 함께 경험할 수 있도록 돕는다. 지난해 서원초에 이어 올해는 신동초가 새롭게 사업 대상으로 선정됐다. 선정된 학교는 3년간 강사료, 악기구매비, 문화예술실 조성비 등 총 7억 원 상당의 지원을 받게 된다.

아울러 ‘초등 클래식 축제’ 참가 지원에 약 2천 2백만 원을 지원한다. 초등 클래식 축제는 ‘1인 1악기’ 수업과 학교 오케스트라 활동의 성과를 무대에서 발표하는 행사로 학생들에게는 공연 경험을 통한 자신감과 성취감을, 학부모와 지역사회에는 학교 예술교육의 성과를 공유하는 기회를 제공한다. 지난해 7개교가 참가한 데 이어, 올해는 신동초가 새롭게 참가해 총 8개교가 11월에 열릴 축제를 완성할 예정이다.

이번 교육경비보조금은 학교 현장의 수요와 여건을 반영해 지원함으로써 노후 시설 개선과 교육활동 지원은 물론 학교별 특색 있는 프로그램 운영에도 크게 도움이 될 것으로 기대된다.