12.9형·12형·10.1형·6.3형 패널 드라이버 비너클, 중앙 제어 패널 등에 탑재 업계 최초 ‘멀티레이어 디스플레이’ 구조 적용 지름 100㎜ 규모 ‘빅 홀’ 가공 기술 뽐내

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성디스플레이가 페라리의 첫 순수 전기차인 ‘루체(Luce)’에 OLED(유기발광다이오드) 패널 4종을 단독 공급한다. 스마트폰 카메라홀의 20배 크기에 달하는 초대형 홀 가공 기술과 다층 구조 설계를 적용해 차량용 디스플레이의 새로운 형태를 구현했다.

삼성디스플레이는 페라리가 25일(현지시간) 이탈리아에서 공개한 신차 루체에 12.9형·12형·10.1형·6.3형 OLED 패널을 공급한다고 26일 밝혔다. 해당 패널은 운전석 클러스터인 드라이버 비너클과 공조시스템 및 미디어를 제어하는 중앙 제어 패널, 뒷좌석 제어 패널 등에 탑재된다.

이번 차량의 핵심은 업계 최초로 적용된 ‘멀티레이어 디스플레이’ 구조다. 루체의 드라이버 비너클에는 12형과 12.9형 OLED 두 장이 입체적으로 겹쳐 배치됐다. 아래 패널은 배경과 눈금을 표시하고, 위 패널에는 3개의 원형 홀이 뚫려 있어 토크 정보와 경고등 등을 띄운다. 패널 사이 공간에는 실제 물리적 바늘이 움직이며 아날로그 계기판 감성을 구현했다.

특히 삼성디스플레이는 지름 약 100㎜ 규모의 ‘빅 홀(Big Hole)’ 가공 기술을 적용했다. 일반 스마트폰 카메라홀보다 약 20배 큰 크기로, OLED 절단면을 습기와 공기로부터 보호하는 박막봉지(TFE) 기술과 함께 신호 왜곡 최소화 설계가 요구된다. 삼성디스플레이는 독자 신호 설계를 통해 신호 왜곡과 지연을 최소화해 균일하고 안정적인 화질을 구현했다.

업계에서는 완성차 브랜드들이 디지털화 과정에서도 기계식 감성과 브랜드 정체성을 유지하려는 시도를 이어가고 있다는 점에서 이번 협업에 주목하고 있다.

10.1형 OLED가 적용된 중앙 제어 패널에도 HIAA(Hole in Active Area) 기술이 적용됐다. 패널 위에 뚫린 작은 홀 사이로 실제 기계식 바늘 3개가 고정돼 시계·스톱워치·나침반 기능 등을 구현한다. 삼성디스플레이는 오랜 기간 HIAA 기술을 적용하며 설계 및 제조 노하우를 축적해왔다. 삼성디스플레이가 HIAA 기술 관련해 등록한 특허는 500건 이상에 달한다. 6.3형 OLED는 뒷좌석 승객용 제어 패널에 탑재돼 공조 기능과 주행 정보를 제공한다.

OLED는 백라이트가 필요한 LCD와 달리 구조가 단순해 자유로운 형태 가공이 가능하다. 삼성디스플레이는 직선과 곡선을 조합한 자유형 OLED를 적용해 페라리의 설계 자유도를 높였다고 설명했다. 업계에서는 차량 내부가 단순 정보 표시를 넘어 브랜드 경험을 구현하는 공간으로 진화하면서 OLED 채택이 더욱 확대될 것으로 보고 있다.

에르네스토 라살란드라 페라리 최고 연구개발 총괄은 “삼성디스플레이는 소프트웨어와 하드웨어의 완벽한 통합을 추구하는 페라리 루체의 디자인 철학을 완벽하게 뒷받침했다”며 “페라리의 헤리티지와 미래지향적 기술이 조화를 이루는 새로운 디지털 콕핏 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

이주형 삼성디스플레이 중소형사업부장(부사장)은 “루체는 어떤 디자인이든 구현할 수 있는 OLED 기술 우위를 입증하고 삼성디스플레이의 노하우가 집약된 기념비적 차량”이라며 “미래형 차량 디자인의 지평을 넓힐 다양한 설루션을 선보이겠다”고 밝혔다.