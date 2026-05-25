[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 이란과의 합의가 이번에도 불발된다면 이란을 향한 공격이 더욱 크고 강력해질 것이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 “이란과의 협상이 순조롭게 이뤄지고 있다”며 “이것은 모두를 위한 ‘위대한 합의’거나 합의 불발(no Deal) 뿐”이라고 밝혔다고 연합뉴스가 전했다.

그러면서 합의가 불발될 시 “전장으로 돌아가 공격이 재개될 것이지만, (이란을 향한 공격은)그 어느 때보다 더 크고 강력할 것”이라며 “그리고 그 누구도 이를 원하지 않는다”고 덧붙였다.

트럼프 “오바마 행정부 협상과는 정반대일 것”

앞서 트럼프 대통령은 트루스소셜에 올린 글에서 “이란과 합의는 실패한 오바마 행정부가 협상한 ‘JCPOA 재앙’과는 정반대가 될 것”이라고 밝히기도 했다.

JCPOA는 2015년 버락 오바마 미 행정부 시절 타결된 서방과 이란 사이 핵 합의(포괄적 공동행동계획)다.

트럼프 대통령은 JCPOA에 대해 “이란에 핵무기로 가는 직접적이고 공개된 길”이 됐다고 주장하고 “나는 그런 합의는 하지 않는다”고 했다.

이러한 언급은 트럼프 대통령과 이란 간 종전을 위한 양해각서(MOU) 체결이 가까워졌다는 신호가 이어지는 가운데 나온 것이다.

MOU 초안과 관련해선 미국과 이란이 60일 휴전을 연장하고, 이 기간 호르무즈 해협을 개방하고 핵 프로그램 협상을 이어가는 것을 골자로 했다는 보도가 나온다고 연합뉴스는 전했다.

다만 양측이 그간 최대 쟁점이었던 이란의 농축 우라늄 비축분을 포함, 핵 프로그램 문제에 대해선 어느 선까지 합의에 다가섰는지에 대해 서로 다른 입장을 내놓는 모습이다.