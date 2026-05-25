[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 본격적인 여름 시즌을 앞두고 올여름 트렌드를 담은 다채로운 여름 샌들을 선보인다고 25일 밝혔다.
올해 여름 샌들 트렌드는 파우더 블루, 베이비 핑크 등 청량한 색감을 바탕으로 편안함과 패션성을 동시에 잡은 두툼한 통굽 형태의 디자인이 주를 이룬다.
kbj7653@heraldcorp.com
입력 2026-05-25 21:15:30
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 본격적인 여름 시즌을 앞두고 올여름 트렌드를 담은 다채로운 여름 샌들을 선보인다고 25일 밝혔다.
올해 여름 샌들 트렌드는 파우더 블루, 베이비 핑크 등 청량한 색감을 바탕으로 편안함과 패션성을 동시에 잡은 두툼한 통굽 형태의 디자인이 주를 이룬다.
“한국·아프리카의 새로운 가능성 열렸다” [아프리카 데이 2026]
[헤럴드경제=김진·경예은 기자] “한국이 보여준 회복력과 혁신, 그리고 눈부신 기술 발전의 경험은 아프리카 국가들에 깊은 공감과 영감을 주고 있습니다. 동시에 아프리카가 보유한 젊은 인구, 풍부한 자원, 성장하는 시장, 그리고 전략적 잠재력은 상호 호혜적 협력의 새로운 가능성을 열어가고 있습니다.” (샤픽 하샤디 주한아프리카대사단장) ‘아프리카의 날’ 63
‘12만원→0원’ 4개월 초특가 세일, 전국민 ‘열풍’ 뭔가 했더니…구글 AI ‘공짜’ 됐다
[헤럴드경제=차민주 기자] 구글이 ‘구글 인공지능(AI) 프로(PRO) 4개월 무료 프로모션’을 진행해 국내 이용자 사이에서 화제를 모으고 있다. 월 2만9000원인 구독료를 감안하면, 약 12만원을 절약해 제미나이의 고급 AI 모델을 사용할 수 있는 셈이다. AI 프로 요금제는 구글 제미나이 프로 모델과 클라우드 저장 공간을 결합한 요금제다. 해당 프로모션은 이용자가 또 다른 10명을 무료로 초대할 수 있는 대규모 연쇄 구조란 점에서 이목이 쏠린다. 구글의 ‘AI 저가 공세’가 한국에서 확대되고 있다는 해석이 나온다. 정보기술(IT) 업계에 따르면 구글은 최근 ‘구글 AI 프로 4개월 무료 프로모션’을 진행하고 있다. 해당 프로모션에 가입한 이용자는 구독료 월 2만9000원인 AI 프로 요금제를 4개월 간 ‘0원’에 활용할 수 있다. 이용자 입장에선 약 12만원을 절약할 수 있다. 주목할 것은 해당 프로모션이 대규모 연쇄 구조란 점이다. 구글 AI 프로 이상의 요금제를 활용하는 이
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이