[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 본격적인 여름 시즌을 앞두고 올여름 트렌드를 담은 다채로운 여름 샌들을 선보인다고 25일 밝혔다.

올해 여름 샌들 트렌드는 파우더 블루, 베이비 핑크 등 청량한 색감을 바탕으로 편안함과 패션성을 동시에 잡은 두툼한 통굽 형태의 디자인이 주를 이룬다.