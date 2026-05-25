[헤럴드경제=이원율 기자]지난 23일부터 25일까지 이어진 연휴의 끄트머리에서부터 곳곳에 비가 쏟아질 전망이다.

25일 기상청에 따르면 남중국해와 벵골만에서 발달, 열과 다량의 수증기를 품은 저기압이 다가오며 이날부터 길게는 27일 낮까지 비가 올 것으로 예상되고 있다고 연합뉴스는 전했다.

남서쪽에서부터 저기압이 접근, 이날 오전 11시 현재 제주와 남해안에서는 이미 비가 내렸다. 저녁이 되면 비는 호남까지 확대되고, 날을 넘겨 화요일인 26일이 되면 전국에 비가 쏟아질 것으로 예상된다.

그런 뒤 중부지방(강원동해안·산지 제외)에 27일 새벽, 남부지방(경북동해안·북동산지 제외)과 제주에는 27일 오전까지 강수가 이어질 수 있다. 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지는 저기압이 동해상에 빠져나간 후 동풍이 불며 다른 지역보다 길게 27일 낮까지도 비가 올 수 있을 것으로 예측된다.

특히 제주와 남해안을 중심으로는 많은 비가 매우 강하게 쏟아질 전망이다. 상황에 따라선 ‘물폭탄’급의 비도 전국 곳곳에서 떨어질 수 있다. 남서쪽에서 다가오는 저기압과 우리나라 남동쪽에 있는 고기압 사이 바람길이 좁아져 수증기를 많이 머금은 남풍이 매우 강하게 불 가능성이 크기 때문이다.

제주의 경우 산지와 중산간에 25일 밤부터 26일 오후까지 시간당 50~80mm, 산지·중산간·북부 외 지역에 26일 새벽부터 오후까지 시간당 30~50mm, 같은 시간 제주북부에 시간당 20~30mm의 호우가 예상되고 있다.

호남은 26일 새벽부터 오후까지 남해안과 지리산 부근에 시간당 50mm 안팎, 지리산 쪽을 제외한 광주·전남내륙에 시간당 30~50mm, 전북에 시간당 20~30mm씩 비가 올 때가 있을 것으로 예상된다.

영남은 26일 오전에서 밤까지 남해안과 지리산 부근에 시간당 50mm 안팎, 지리산 쪽을 제외한 부산·울산·경남내륙에 시간당 30~50mm, 대구·경북에 시간당 20~30mm 호우가 올 수 있고, 27일 새벽과 오전 사이 부산·울산·경남남해안에 시간당 30~50mm, 경북동해안에 시간당 20~30mm씩 비가 내릴 수 있다.

26~27일에 총 100mm 넘는 비가 떨어지는 곳도 있을 전망이다.

지역별 예상 총강수량은 남해안과 지리산 부근 80~150mm(최고 200mm 이상), 제주(북부 제외) 50~150mm(산지 최고 300mm 이상·중산간 최고 200mm 이상), 광주·전남내륙(지리산 부근 제외)·울산·경남내륙(지리산 부근 제외) 50~100mm, 수도권과 서해5도 30~100mm, 강원·충청·전북·대구·경북·울릉도·독도·제주북부 30~80mm(경북북부·남동부 최고 100mm 이상)이다.

제주도산지에 강풍주의보 발효

기상청은 이날 오후 4시를 기해 제주도산지에 강풍주의보를 발효한다고 밝혔다고도 연합뉴스는 전했다.

제주도남쪽바깥먼바다에는 풍랑주의보가 발효된다.

강풍주의보는 바람 속도가 초속 14m 또는 순간 풍속이 초속 20m를 넘을 것으로 예측될 때 발효된다. 통상 가로수가 흔들리고, 우산을 쓰기가 어려운 수준이다.

풍랑주의보는 해상에서 풍속 14m/s 이상의 바람이 3시간 이상 지속되거나 3m 이상 파도가 예상될 때 내려진다.

기상청 관계자는 “비와 바람 등 상황에 따라 안전을 최우선으로 하기를 부탁드린다”고 설명했다.

산림청도 산사태 위기 경보 조치

그런가 하면, 산림청 또한 이날 오후 2시에 기해 부산·광주·울산·전남·경남에 산사태 위기 경보를 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 상향 발령한다고 알렸다고 연합뉴스는 전했다.

이 또한 기상청이 오는 27일까지 부산과 전남·경남 남해안, 지리산 부근을 중심으로 80~150mm(많은 곳은 200mm 이상), 이외 전남·경남 내륙 지역과 광주·울산에 50~100mm의 많은 비가 올 것으로 예보한 데 따른 조치다.

서울 등 12개 시도는 기존 관심 단계를 유지한다.

산림청 관계자는 “많은 비가 예보된 지역 국민께서는 산림 주변 야외활동을 자제하고, 산사태취약지역 등 위험지역에는 접근하지 말아달라”고 당부했다.

기상청 관계자는 “날씨 상황을 확인해 안전에 각별히 유의하기를 부탁드린다”고 했다.