우 후보, TV토론회서 목동선, 9호선 국회의사당역 연장안 선보여...“지하철 1km당 건설비용 1천억..무리한 T자 확장 대신 빠르게 재추진해야”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]더불어민주당 우형찬 양천구청장 후보가 25일 진행된 양천구청장 후보자 TV토론회에서 목동선의 9호선 국회의사당역까지 연장안을 발표했다.

기자와의 만남에서 우형찬 후보는 오랫동안 준비한 9호선 국회의사당역 연장을 TV토론에서 처음 발표했다면서, 기재부 예타 심사과정에서 실패한 목동선 원안을 변경 없이 그대로 제출할 수는 없다면서, 새로운 노선 조정이 필요함을 밝혔다.

하지만 그간 예타사업 심사과정에서 반영되지 않았던 국가재정법 개정과 목동아파트 재건축에 따른 인구증가, 서부트럭터미널 복합개발, 대장홍대선 건설과 경기도 개발에 따른 유입인구의 폭발적 증가를 반영하면 기존 노선으로도 경제성을 반영할 수 있다고 밝혔다.

우형찬 후보는 이에 따라 예비타당성 심사를 통과 할 기존 목동선에 국회의사당역까지 노선 연장을 추진하여 목동선 이용인구의 편리성을 높이고, 도심인구의 양천유입을 유도하면서 목동선의 사업성을 높이고 양천의 지역경제 활성화에 기여할 수 있다고 밝혔다.

또 지옥철로 불리는 9호선의 승객을 분산시킬 수 있어, 9호선을 이용하던 구민의 교통서비스 만족도도 높아질 수 있다고 주장했다.

국민의 힘 이기재 후보의 공약인 T자 노선 연장(마곡-구로 연장)안에대해서는 지하철 1km당 건설비가 최소 1000억을 추산하는 현실을 감안할 때 타당성이 떨어지고, 목동선의 착공이 언제 이루어질지 기약할 수 없다면서 당장 할 수 있는 노선부터 먼저 시작해야 한다고 밝혔다.

30년 동안 목동선에 대한 정치적 주장만 했지, 실제로 추진되지 못해 양천주민들이 실망한 것은 비전문가들의 장밋빛 공약 때문이었다며 교통전문가인 우형찬 양천구청장 후보는 목동선의 빠른 착공을 위해 정원오 서울시장과 같이 빠르게 밀어붙이겠다고 밝혔다.