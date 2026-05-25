[헤럴드경제=이원율 기자]미국과 이란 사이 종전을 위한 양해각서(MOU) 타결이 가까워졌다는 관측이 나오는 가운데, 미국과 함께 선 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리는 이란을 향한 강경한 입장을 거듭 유지하고 있는 모습이다.

네타냐후 총리는 24일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 “어젯밤 트럼프 대통령과 호르무즈 해협 재개방을 위한 MOU 및 이란 핵 프로그램에 관한 최종 합의를 향한 앞으로의 협상을 놓고 논의했다”고 밝혔다고 연합뉴스는 전했다.

네타냐후 총리는 “트럼프 대통령과 나는 이란과의 어떤 최종 합의도 반드시 핵 위협을 제거해야 한다는 데 동의했다”고 강조했다.

그러면서 “이는 이란의 핵농축 시설 해체, 농축된 핵 물질을 자국 영토에서 반출하는 것을 의미한다”고 부연했다.

네타냐후 총리에 대해선 그간 미국과 이란 간 종전을 위한 협상판에서 배제됐다는 소문이 따라붙었다. 이런 가운데, 전날부터 차츰 윤곽이 보이기 시작한 양측 사이 MOU 임박설에 대해 처음 입장을 내놓았다.

네타냐후 총리는 이스라엘의 입장을 재차 강조, 강경론을 유지하는 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 외교적 해법에 대해 문을 열어둔 자세로 분석된다.

MOU 초안 골자는 우선 휴전을 60일 더 연장하면서 호르무즈 해협을 개방, 그간 이란 핵 개발 저지를 핵심 의제로 협상에 나선다는 2단계 해법이다.

다만, 뉴욕타임스(NYT) 보도에 따르면 이러한 MOU 내용에 이스라엘 내에선 우려와 불안이 일고 있다고 연합뉴스는 전하기도 했다. 이는 네타냐후 총리가 ‘강경 메시지’를 거듭 내놓는 이유와 일부 맞물리기도 하는 것으로 분석된다.

네타냐후 총리는 “트럼프 대통령은 레바논을 포함, 모든 전선에서 위협에 맞서 스스로를 방어할 이스라엘의 권리를 재확인했다”며 “약국 간 파트너십은 전장에서 입증됐다. 그 어느 때보다 강력하다. 트럼프 대통령의 정책과 마찬가지로 나의 정책도 변함이 없으며, 이란은 핵무기를 보유하지 못할 것”이라고 했다.

트럼프, 이란 핵프로그램 ‘완전 해체’ 확약했나

한편 전날 타임스오브이스라엘 등 이스라엘 매체 보도에 따르면 트럼프 대통령이 네타냐후 총리에게 이란의 핵 프로그램을 ‘완전히’ 해체하겠다고 확약했다고 연합뉴스는 보도했다.

이들 매체는 이스라엘 고위 관리가 “어젯밤 통화에서 트럼프 대통령은 이란 핵프로그램 완전 해체, 농축 우라늄 해외 반출 등 이란과 협상에서 자신이 오랫동안 요구한 조건에 대해 단호한 입장을 유지하겠다는 점을 분명히 했다”고 말했다고 전했다.

이 고위 관리는 “트럼프 대통령은 이러한 조건이 맞지 않는다면 이란과 최종 합의에 서명하지 않겠다고 확약했다”고 했다.

또 “네타냐후 총리는 레바논을 포함한 모든 전장에서 위협에 대처할 자유를 보유할 것으로 강조했고, 트럼프 대통령은 이러한 원칙에 대한 그의 지지를 강조했다”고 했다.

이와 관련, 네타냐후 총리는 엑스 계정에 ‘이란은 핵 무기를 가질 수 없을 것이다’라는 글과 자신과 트럼프 대통령이 각자 국기 앞에서 단호한 모습으로 있는 인공지능(AI) 생성 이미지를 올리기도 했다.