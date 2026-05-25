당국 “지렛대 효과 등 손실 위험 커” “투자자들 충분한 이해 필요” 기본예탁금 1000만원…사전 교육 필수 이수해야

[헤럴드경제=서재근 기자] 오는 27일 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 둔 단일종목 레버리지 상품이 상장을 앞둔 가운데 금융 당국이 투자자들에게 “고위험 구조인 만큼 충분한 이해가 필요하다”며 각별한 주의를 당부했다.

26일 연합뉴스에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 이날 안내문을 통해 “해당 상품이 일간 변동률 ±2배를 추종하는 고위험 구조인 만큼 투자자들의 충분한 이해가 필요하다”고 강조했다.

이번 상품은 총 8개 운용사의 ETF(상장지수펀드) 16개(정방향 14개·역방향 2개)와 미래에셋증권의 정방향 ETN(상장지수증권) 2개로 구성된다.

특히, 금융 당국은 해당 상품이 특정 종목에 집중 투자해 손익이 증폭되는 구조인 만큼, 손실 감내 능력이 부족하거나 장기 투자자에게는 부적합하다고 거듭 강조했다.

아울러 지수를 기초로 하는 일반 펀드처럼 분산투자 효과가 없는 만큼 개별 기업의 실적·전망 및 특정 산업 환경 변화와 같은 위험에 노출될 수 있다.

당국은 일반 ETF와 혼동을 막기 위해 상품명에 ‘ETF’ 사용은 금지하고 ‘단일종목’을 표기할 계획이다.

금융 당국은 “적은 투자금으로 손실이 확대되는 ‘지렛대 효과’와 단일종목 주가가 등락을 반복할수록 원금이 잠식되는 ‘음의 복리효과’도 나타난다”며 “기초자산 수익률의 단순 배수만큼 성과가 나오지 않고 투자금이 녹아내릴 수 있다”고 강조했다.

예를 들어 기초자산이 20% 하락 후 다시 20% 상승할 경우, 일반 상품은 4%의 손실이 발생하지만, 레버리지 상품은 40% 하락 후 40% 상승 과정을 거쳐 16%의 손실을 고스란히 떠안는 구조다.

한편 이번 상품에 투자하기 위해서는 신규 투자자 기준 1000만원 이상 기본예탁금을 예치해야 하며, 일반 교육(1시간)과 심화 교육(1시간) 등 사전 교육을 이수해야 한다.