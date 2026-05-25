시 자치구 대상 1차 중간평가에서 장려 선정...8000만 원 재정 확보 홍보영상 및 홍보물 제작‧배포, 종량제 봉투 파봉 홍보 등 전개

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 용산구(구청장 박희영)가 생활폐기물 관련 서울시 자치구 ‘감량‧재활용 실적 및 참여도 성과평가’ 1차 중간평가에서 장려 구로 선정돼 8000만 원 재정 지원금을 확보했다.

서울시가 추진하는 ‘생활폐기물 다이어트 천만시민 실천 프로젝트’의 일환이다.

이번 평가는 수도권매립지 생활폐기물 직매립 금지 정책에 대응하기 위한 서울시의 신규 평가사업으로, 25개 자치구를 대상으로 올해 처음 시행됐다. 평가는 2월부터 8월까지의 추진 실적을 기준으로 중간평가 2차례와 종합평가 방식으로 이뤄진다.

구는 구민 대상 홍보를 강화하고 실천을 끌어내는 데 집중했다. 쓰레기 혼합배출 근절 홍보영상을 자체 제작해 생활폐기물 감량을 홍보했다. 구 유튜브 채널에서 활동 중인 구민배우 2명이 직접 일일 환경미화원이 되어 남산 소월길과 주변 일대를 청소하는 영상도 게재했다. 영상에서는 쓰레기 분리배출 실천 서약도 홍보했다.

포스터, 전단지, 현수막 등 홍보물을 지역 내 공동주택, 경로당, 학교, 관계기관 등에 배포해 구민들의 자발적인 분리배출 참여도 유도했다.

또 용산 클린데이 대청소와 연계해 ‘종량제 봉투 파봉 홍보(캠페인)’를 전개해 올바른 분리배출의 중요성을 알렸다. 파봉은 종량제 봉투를 뜯어 재활용품 등 다른 쓰레기 혼입 여부를 확인하는 작업이다.

구는 이번 성과를 바탕으로 8000만 원의 시 재정 지원을 가로 주변 노후 재활용 쓰레기통을 교체하고 노후화한 시설을 개선하는 등 주민을 위한 자원순환 기반시설 확충에 전액 투입할 계획이다.

박희영 용산구청장은 “이번 성과는 생활폐기물 감량을 위한 구민들의 적극적인 참여와 현장의 실천이 만들어낸 결과”라며 “확보한 재정 지원금도 주민 체감도가 높은 곳에 활용해 더욱 깨끗한 생활 환경 조성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.