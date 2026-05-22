[헤럴드경제=김성훈 기자] MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’이 부족한 고증으로 역사 왜곡 논란이 불거진 가운데, 팝업스토어도 조기에 문을 닫는다.

‘21세기 대군부인’ 팝업스토어 행사 주최 측은 22일 사전 예약자들에 사과 안내문을 발송해 “현장 운영상의 이유로 부득이하게 운영 일정 및 형태를 변경하게 됐다”고 알렸다.

서울 여의도 더현대에서 지난 19일 문을 연 팝업스토어는 당초 28일까지 총 10일간 운영될 예정이었지만, 25일까지 총 7일간 운영되는 것으로 변경됐다. 상품판매는 23일까지, 전시관람은 25일까지다.

주최 측은 “갑작스럽게 변경된 소식을 전하게 된 점에 대해 무거운 책임감을 느끼며 깊이 사과드린다”며 “현재 추가 대응 및 후속 안내 사항에 대해서도 내부적으로 논의 중이며, 관련 내용은 정리되는 대로 최대한 빠르게 안내드리겠다”고 밝혔다.

드라마가 큰 인기를 얻으며 팝업스토어도 사전예약이 매진될 정도로 흥행할 조짐을 보였지만, 갑자기 일정이 변경된 이유는 최근 불거진 ‘역사 왜곡 논란’ 때문이라는 추측이 제기된다.

이 드라마는 ‘21세기 입헌군주제 대한민국’이라는 가상의 세계를 배경으로 하는데, 극중 이안대군(변우석 분)의 즉위식 장면에서 자주국 황제가 착용하는 십이면류관이 아닌 제후국이 쓰는 구류면류관을 착용하고 신하들이 ‘만세’가 아닌 ‘천세’를 산호하는 장면이 문제가 됐다. 사이버외교사절단 반크는 “중국이 한국사를 자국 역사 체계 안에 편입하려는 이른바 ‘동북공정’ 논리를 한국 스스로 인정하는 것처럼 오해를 불러일으킬 수 있다”고 지적했다.

논란이 커지자 제작진과 작가를 비롯해 주연 배우인 아이유, 변우석까지 공식적으로 사과하고 문제의 장면 편집 진행 등 수습에 나섰지만, 파문은 이어지고 있다.