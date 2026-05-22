이석구 위원장 등 FAMS조직위 대표단 방중 퓨처 모빌리티 산학협력 인프라 구축 논의 아시아 모빌리티시장 주도권 선점 협력키로

[헤럴드경제=김영상 기자] 미래 AI 모빌리티의 글로벌 표준과 비전을 제시하는 ‘FUTURE AI MOBILITY SUMMIT 2026(FAMS 2026)’ 조직위원회 중국대표단이 지난 20일 세계 최고 수준의 첨단기술 연구를 선도하는 중국 칭화대학교(Tsinghua University)를 공식 방문, 글로벌 산ㆍ학ㆍ연 협력 체계 구축을 위한 깊이 있는 교류를 가졌다고 조직위 측이 22일 밝혔다.

이번 방문은 오는 6월 30일 서울 대한상공회의소에서 개최되는 ‘FAMS 2026’ 본 행사를 앞두고, 한ㆍ중 양국 간 AI 및 미래 모빌리티 분야의 학문적ㆍ기술적 융합을 도모하고 차세대 인재 양성과 실증 인프라 조성을 위한 글로벌 네트워크 확장을 목표로 추진됐다.

이날 칭화대학교 산학협력 교류 현장에서 FAMS 2026 조직위 중국대표단과 칭화대 주요 관계자들은 ‘AIㆍ미래모빌리티ㆍ산학연 글로벌 협력 교류’를 주제로 심도 있는 논의를 진행했다. 양측은 글로벌 시장을 선도할 AI 기반 모빌리티 서비스 솔루션 개발, 공동 연구 프로젝트 추진, 그리고 대학과 산업계를 잇는 실질적인 에코시스템 구축을 위해 전방위적으로 공조하기로 뜻을 모았다.

특히 이번 교류회는 지난 19일 진행된 중국아시아경제발전협회(CAEDAㆍ회장 권순기)와의 전략적 업무협약(MOU) 체결 성과를 기반으로 한 단계 더 나아간 연쇄적 성과로 평가된다. 양측은 고도화된 한국의 모빌리티 서비스 산업 생태계와 칭화대학교의 압도적인 AI 원천기술 연구 능력을 결합해 글로벌 규제 대응 및 시장 맞춤형 기술 사업화 모델을 공동 개발하는 구체적인 협력 체계를 다지기로 했다.

칭화대학교 관계자는 “한국의 친환경차 서비스 인프라와 첨단 AI 모빌리티 비전이 집약된 FAMS 2026의 비전에 크게 공감한다”며 “향후 양국의 미래 모빌리티 산업을 이끌어갈 핵심 연구 및 산학협력 네트워크 활성화를 위해 적극적으로 협력하겠다”고 했다.

FAMS 2026 조직위원회 관계자는 “중국 최고의 학문ㆍ기술적 거점인 칭화대학교와의 산학협력 교류는 한국 모빌리티 산업의 글로벌 기술 경쟁력을 한 단계 격상시키는 계기가 될 것”이라며 “이번 방중을 통해 구축한 중아협(CAEDA)의 비즈니스 네트워크와 칭화대의 기술적 역량을 결합, 오는 6월 30일 서울에서 열리는 ‘FAMS 2026’ 본 행사에서 글로벌 모빌리티 대전환을 선도할 구체적인 로드맵을 선포하겠다”고 했다.

한편 사단법인 한국미래친환경차서비스협회(KFMSA)와 헤럴드미디어그룹이 공동 주최하는 ‘FAMS 2026’은 ‘이동에서 공감으로(Motion to Emotion)’를 주제로 정부 유관 부처, 글로벌 모빌리티 리더, 석학들이 참여하는 국내 최대 규모의 서밋이다. 서밋은 6월 30일 서울 대한상공회의소 국제회의장에서 본 포럼 형식으로 개최된다.

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