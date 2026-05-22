팬데믹 이후 주거를 선택하는 기준이 ‘소유’에서 ‘향유’로 변화하면서, 집 가까이에서 자연을 얼마나 누릴 수 있는지가 주요 요소로 자리 잡고 있다. 산과 공원 등이 인접한 쾌적한 주거환경을 선호하는 흐름이 이어지며 관련 입지에 대한 관심도 높아지는 분위기다.

특히 도심 내 녹지 공간은 확보가 쉽지 않은 만큼, 계획 단계부터 공원과 자연환경을 고려해 조성되는 신규 주거단지에 대한 관심도 꾸준히 이어지고 있다.

이러한 친환경 요소를 갖춘 단지는 정주 여건 개선은 물론 생활 만족도를 높이는 요소로 평가되며, 지역 내 대표 주거지로 자리하는 사례도 나타나고 있다.

부동산 전문가는 “최근 주거 수요는 단순한 입지 편의성을 넘어 녹지와 공원, 커뮤니티 등 일상에서 체감할 수 있는 주거 환경 전반을 중시하는 방향으로 변화하고 있다”며 “도심 내 자연환경과 대단지 인프라를 함께 갖춘 단지에 대한 실수요 관심은 지속될 가능성이 있다”고 말했다.

오는 6월 분양 예정인 ‘역곡지구 하우스토리’는 이러한 주거 수요 변화 속에서 관심을 받고 있는 단지다. 부천 역곡 공공주택지구는 약 5,600여 세대 규모의 주거지 조성이 계획돼 있으며, 단지는 원미산과 인접한 입지를 갖췄다. 단지 주변에는 유수지를 활용한 공원 조성이 예정돼 있어 도심 속에서도 녹지 환경을 가까이에서 누릴 수 있는 주거 여건이 마련될 예정이다.

단지는 신혼희망타운으로 공급되는 공공분양 아파트로 총 1,464세대 규모로 조성된다. 상층부에는 스카이라운지를 비롯한 커뮤니티 시설이 계획돼 있으며, 외관과 단지 설계에는 입주민의 생활 동선과 편의성을 고려한 요소를 반영했다.

신혼희망타운 특성에 맞춘 생활 인프라도 마련될 예정이다. 단지 인근에는 유치원과 학교 부지가 계획돼 있으며, 단지 내에는 영유아 관련 시설이 조성된다. 또한 7호선 까치울역과 1호선 역곡역 이용이 가능한 입지로 서울 및 수도권 주요 권역 접근성을 기대할 수 있다.

이와 함께 분양가상한제가 적용되는 공공분양 단지로 공급되며, 청약 대상은 혼인기간 7년 이내 또는 6세 이하 자녀를 둔 무주택세대구성원인 신혼부부를 비롯해 공고일 기준 1년 이내 혼인 예정인 예비 신혼부부, 6세 이하 자녀를 둔 한부모가족 등이다. 금융 지원 조건과 세부 청약 자격은 향후 입주자 모집공고를 통해 확인할 수 있다.

분양 관계자는 “역곡지구 하우스토리는 자연환경과 대단지 규모, 커뮤니티 설계를 함께 고려한 단지”라며 “신혼희망타운 수요층의 다양한 생활 수요를 반영할 수 있도록 준비하고 있다”고 말했다.

견본주택은 오는 6월 부천시 원미구 상동에 마련될 예정이다.