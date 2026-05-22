[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]영양 MJF라이온스클럽이 지난 20일 열린 제16회 국제라이온스협회 356 복합지구 연차대회에서 영예의 ‘종합대상’과 ‘LCIF 대상’을 동시에 수상하는 쾌거를 이뤘다

이번 수상은 지난 4월 국제라이온스협회 356-E(경북)지구 108개 클럽중 당당히 ‘지구종합대상’을 차지한 데 이은 연쇄 수상이다.

356 복합지구는 대구,대전,전북,충북,경북,세종·충남 6개 지구를 아우르는 대규모 조직이다.

영양MJF라이온스클럽은 한 해동안 전개한 취약계층 지원, 지역축제 봉사, 농촌일손돕기, 장수사진 촬영봉사등 진정성 있는 다각적 봉사활동을 높이 평가받아 복합지구 전체 최고 영예인 ‘종합대상’을 수상했다

이와 함께 국제라이온스재단(LCIF)에 대한 적극적인 기여와 인도주의적 기금 조성에 앞장선 공로를 인정받아 ‘LCIF 대상’까지 함께 거머쥐며 2관왕의 영예를 안았다.

신종규 영양MJF라이온스클럽 회장은 “이 모든 성과는 ‘우리는 봉사한다(We Serve)’는 라이온스 정신 아래 하나돼 땀 흘려준 회원들의 헌신과 열정 덕분”이라며 ”앞으로도 영양MJF라이온스클럽은 소외된 이웃을 살피고 지역 사회 발전을 위해 앞장서는 진정한 봉사의 등불이 되겠다”고 말했다