[헤럴드경제 스포츠팀] 글로벌 스탠다드의 정통 골프 아카데미 기준을 한국에 정립해온 JB 코퍼레이션이 22일 서울 청담동 중심에 프리미엄 골프 복합문화공간인 ‘JB GOLF CLUB청담’ 플래그십 스토어를 공식 오픈한다고 밝혔다.

‘JB GOLF CLUB청담’은 오랜 시간 축적해온 골프의 전문성과 정통 헤리티지를 기반으로 현대적인 감각과 첨단 기술을 결합한 새로운 개념의 골프 라이프스타일 공간이다. 단순한 실내 골프 시설을 넘어 골프와 교육, 피팅, 다이닝, 커뮤니티를 유기적으로 연결한 차세대 골프 플랫폼으로 기획됐다.

‘JB GOLF CLUB청담’은 지하 1층부터 지상 층까지 총 4개 층 규모로 재탄생한 공간으로 골프 트레이닝과 레슨은 물론 하이엔드 레스토랑과 프라이빗 멤버십 공간을 아우르는 복합 문화 공간으로 구성됐다.

시설 내부에는 100% 글로벌 최고의 골프 분석기인 트랙맨의 플래그십으로써 트랙맨의 주요 전모델이 프라이빗 스크린룸 및 오픈타석 등 14개가 설치되어 타인의 시선 없이 온전히 경기에 집중할 수 있다. 모든 룸에는 ‘트랙맨4(Trackman 4)’와‘트랙맨IO(Trackman IO)’가 설치되어 정밀한 데이터 분석을 기반으로 한 세계적 수준의 레슨 환경을 제공한다.

또한 2층에는 글로벌로 빠르게 성장중인 랩골프의 랩퍼터 피팅랩 플래그십 매장과 퍼팅 전문 시설인 ‘투어펏 퍼팅 아카데미’가 입점해 정교한 퍼터 트레이닝 프로그램을 운영한다. 여기에 국내 최고 권위의 퍼팅 전문가인 최종환 프로의 레슨까지 더해져 입문자부터 상급자까지 수준 높은 퍼터 케어를 경험할 수 있다.

소프트웨어 측면에서도 국내 최고 수준을 자랑한다. 투어 프로,국가대표 및 상비군 출신을 포함한20명 이상의 베테랑 코치진이 상주하며 VIP 맞춤형 레슨을 제공한다. 특히 수도권내 하남과 분당서현, 화성에 위치한 정규홀, 숏게임장, 파3 코스를 연계한 통합형 육성 시스템을 구축해 골프로아이비리그 대학에 진학 준비를 할 수 있는 국내 유일 골프 국제 학교를 설립하기 위한 목표도 가지고 있다.

지하 1층에 위치한 ‘Haus of JB’에서는 골프와 예술, 미식이 어우러진 라이프스타일을 경험할 수 있다. 최근 화제의 중심에 있는 요리 경연 프로그램 출신 셰프 10인이 직접 디자인한 시그니처 메뉴가 최초로 공개되며 신세계L&B의 엄선된 와인 셀렉션을 기반으로 한 프리미엄 다이닝 서비스를 제공한다.