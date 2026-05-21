- ‘학산 한신더휴 엘리트파크’, 점등식 성황리 개최… 5월 29일 명품 입주 본격화

한신공영이 시공하는 경북 포항시 북구의 새 랜드마크 아파트 ‘학산 한신더휴 엘리트파크’가 오는 5월 29일부터 본격적인 입주를 시작한다.

단지는 지난 4월 실시한 사전점검을 호평 속에 마무리한 데 이어, 지난 19일 입주예정자와 지역 주민들이 참석한 가운데 야간 점등식인 ‘THEHUE LIGHT’를 성황리에 개최했다. 화려한 외관 불빛으로 밤하늘을 수놓은 단지의 모습은 지역민들의 눈길을 사로잡으며 브랜드의 위용과 랜드마크로서의 존재감을 확실히 각인시켰다.

‘학산 한신더휴 엘리트파크’가 시장에서 높은 평가를 받는 핵심 배경으로는 단연 독보적인 ‘명문 학군’이 꼽힌다. 포항을 대표하는 전통 명문고인 포항고, 영신고, 포항여고를 비롯해 항도초, 포항중, 포항여중까지 모두 도보로 통학할 수 있는 뛰어난 학주근접 환경을 자랑한다. 초·중·고교가 단지 인근에 밀집해 있어 자녀들의 안전한 통학 환경이 보장되며, 학령기 자녀 진학에 따른 이사 걱정 없이 장기 거주가 가능해 교육열이 높은 실수요자들 사이에서 강력한 선택 요인으로 작용하고 있다.

차별화된 교육 특화 인프라도 돋보인다. 포항 지역 최초로 유명 교육 브랜드인 ‘종로M스쿨’ 에듀서비스를 도입해 입주민 자녀(초·중등)를 대상으로 파격적인 교육 혜택을 제공한다. 1자녀에게는 2년간 교육 프로그램을 무상으로 지원하며, 2~3자녀에게는 2년간 50% 할인 혜택을 제공해 학부모들의 사교육비 부담을 획기적으로 덜어줄 전망이다.

이와 함께 단지 지하 1층에는 북클럽, 독서실, 스터디룸, 멀티미디어센터, 온라인학습실 등을 유기적으로 구성한 대규모 교육 특화 커뮤니티 공간인 ‘에듀클럽’이 조성된다. 일반적인 아파트 독서실을 뛰어넘는 세련된 인테리어와 압도적인 규모를 갖춰 사전점검 당시 입주예정자들로부터 높은 찬사를 받았다.

웰빙 라이프를 위한 입주민 다목적 체육관, 피트니스센터, 탁구장, 개인PT룸, 실내골프센터, GX룸, 필라테스룸, 건식 사우나 등 실내 스포츠 커뮤니티도 짜임새 있게 완비됐다. 야외 공간에는 워터플레이놀이터, 숲속모험놀이터, 물소리언덕정원, 동화나라놀이터 등 전 연령대가 함께 휴식할 수 있는 자연 친화적 테마 조경이 조성돼 주거 쾌적성을 극대화했다.

편리한 도심 인프라와 에코 라이프를 동시에 누릴 수 있는 입지 여건도 강점이다. 롯데백화점, 홈플러스, 이마트, 죽도시장 등 대형 상업·유통시설이 인접해 있으며 영일대해수욕장과 우현도시숲 등 여가 공간이 가깝다. 특히 민간공원조성 특례사업을 통해 단지와 맞닿아 조성되는 ‘학산근린공원’은 축구장 49개 크기에 달하는 약 35만㎡ 규모로, 전체 면적의 약 80%가 풍부한 녹지와 테마 공원으로 채워져 쾌적한 숲세권 프리미엄을 선사한다.

교통 및 직주근접 환경도 한층 강화됐다. 7번 국도, KTX 포항역, 새만금-포항고속도로 등 주요 도로망 진입이 수월한 데다, 최근 대형 교통 호재인 해오름대교가 정식 개통하면서 수혜를 톡톡히 누리고 있다. 남구 송도동과 북구 항구동을 최단거리로 연결하는 해오름대교를 통해 이동 시간이 약 3분으로 대폭 줄어들면서, 북구 주거지역에서 남구 철강공단까지의 출퇴근 시간이 획기적으로 단축됐다.

분양 관계자는 “점등식을 통해 단지의 우수한 완성도를 입증하며 입주민들의 만족도를 높였다”라며 “오는 29일부터 본격적인 입주가 시작되는 만큼 한신공영 전담 입주지원팀을 현장에 전면 배치해 입주민들의 원활한 이사와 안정적인 정착을 체계적으로 도울 예정”이라고 전했다.