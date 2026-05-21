6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 공식선거운동 시작일인 21일 오전 서울 종로구 예술가의 집 앞에 선거 벽보가 부착돼 있다. 여야 지도부와 후보들이 내달 2일까지 13일 동안 시민들의 표심을 잡기 위한 총력전에 돌입한 가운데 유권자들은 이번 선거에서 광역단체장 16명, 기초단체장 227명, 광역의원 933명, 기초의원 3035명, 교육감 16명, 국회의원 14명을 선출한다. 윤창빈 기자
pangbin@heraldcorp.com
입력 2026-05-21 11:43:18
6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 공식선거운동 시작일인 21일 오전 서울 종로구 예술가의 집 앞에 선거 벽보가 부착돼 있다. 여야 지도부와 후보들이 내달 2일까지 13일 동안 시민들의 표심을 잡기 위한 총력전에 돌입한 가운데 유권자들은 이번 선거에서 광역단체장 16명, 기초단체장 227명, 광역의원 933명, 기초의원 3035명, 교육감 16명, 국회의원 14명을 선출한다. 윤창빈 기자
李 뿐만 아니다…가자 구호 활동가 현행범 취급한 이스라엘에 분노한 국가 정상들
이스라엘 당국이 가자지구에 구호물품을 전달하려던 활동가들을 현행범 취급하며 구금한 사실이 공개되자 이스라엘은 내각 관료가 나서 활동가들을 조롱하고, 이 모습을 사회관계망서비스(SNS)로 공개하며 국제 사회의 분노가 거세지자 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이례적으로 해당 장관을 비판했다.
MC몽 “김민종, 차 회장 돈 받았다” 폭로에…‘롤스로이스 미담’ 재조명
[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 MC몽이 배우 김민종에 대해 돈을 받고 롤스로이스를 타고 다니면서 불법 도박에 연루됐다는 의혹을 제기한 가운데, 해당 자금으로 마련했다는 김민종의 롤스로이스에 얽힌 과거 미담이 재조명되고 있다. MC몽은 지난 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 라이브 방송을 통해 연예계에 수십억원대 판돈이 오가는 이른바 ‘바둑이’ 도박 모임이 존재한다고 주장하면서, 김민종을 비롯한 연예인들의 실명을 언급했다. 그는 김민종에 대해 “제가 좋아했던 선배”라며 “차준영(원헌드레드 레이블 차가원 회장의 작은 아버지)이 준 돈을 받고 롤스로이스 슈퍼카를 몰고 다닌다”고 주장했다. 그런데, 공교롭게도 김민종은 지난 2023년 9월 고가의 롤스로이스 차량과 관련된 미담으로 화제를 모은 바 있다. 당시 40대 여성 A씨는 서울 한 아파트 지하주차장에서 고급 외제차인 롤스로이스에 미세한 접촉 사고를 냈고, 롤스로이스 차주에게 곧바로 연락했으나 연락이 되지 않았다. 이후 12시간이
“GD의 180억집, 슈퍼카 거실에 주차한대” 보이스톡 개발자 등 ‘영앤리치’ 모였다 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
가수 지드래곤이 성수 ‘갤러리아포레’, 한남 ‘나인원한남’에 이어 새로운 거처로 선택해 화제가 된 ‘워너 청담’(ONER CHEONGDAM)은 국내 최초 특화 설계와 영구 한강 조망권을 앞세워 초고가 주택이 즐비한 청담동 내에서도 새로운 하이엔드 주거 기준으로 자리매김했다.
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이