국내 확보 물량 대상 계약 후 수일 내 출고 가능 할부·리스 0%대 금리 적용 3년 무제한 보증 제공

[헤럴드경제=정경수 기자] 로터스자동차코리아가 미드십 스포츠카 ‘에미라’의 금융 프로모션을 이달에도 이어간다. 국내에 확보된 일부 물량은 계약 후 수일 내 출고가 가능하다.

로터스자동차코리아는 에미라 구매 고객을 대상으로 할부 및 리스 금리를 0%대 수준으로 제공하는 특별 프로모션을 진행 중이라고 21일 밝혔다. 기본 3년, 주행거리 무제한의 공식 보증 프로그램도 함께 제공된다.

에미라는 영국 스포츠카 브랜드 로터스가 전동화 전환을 앞두고 선보인 마지막 순수 내연기관 모델이다. 엔진을 운전석 뒤쪽에 배치하는 미드십 레이아웃을 적용해 무게 배분과 주행 밸런스를 강조한 것이 특징이다.

파워트레인은 두 가지다. 2.0리터 터보 모델은 최고출력 364마력의 터보차저 엔진과 8단 듀얼클러치 변속기(DCT)를 조합했다. 3.5리터 V6 모델은 최고출력 405마력의 슈퍼차저 엔진을 탑재했으며, 6단 수동변속기와 6단 자동변속기 중 선택할 수 있다.

특히 3.5리터 V6 모델은 수동변속기를 선택할 수 있다는 점에서 내연기관 스포츠카를 선호하는 소비자들의 관심을 받고 있다. 두 모델 모두 내·외관 전용 사양과 편의장비를 갖춘 ‘퍼스트 에디션’ 트림으로 운영된다.

로터스자동차코리아 관계자는 “마지막 내연기관 미드십 모델이자 수동변속기를 선택할 수 있는 정통 스포츠카라는 상징성 덕분에 에미라에 대한 고객 문의가 이어지고 있다”라며 “현재 진행 중인 특별 프로모션과 함께 한정된 국내 배정 물량을 통한 수일 내 빠른 출고가 가능한 만큼, 지금이 에미라의 오너가 될 수 있는 가장 완벽한 타이밍”이라고 강조했다.