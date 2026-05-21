- 문화예술 접목하는 인천 용현·학익… ‘인천뮤지엄파크’ 품고 주거 가치 높인다

인천 미추홀구 용현·학익 일대가 풍부한 문화예술 인프라 확충과 함께 지역을 대표하는 문화예술 중심지로 거듭날 전망이다.

인천시는 최근 미추홀구 학익동에서 ‘인천뮤지엄파크’ 착공식을 개최하고 본격적인 건립 프로젝트에 착수했다. 이 시설은 지상과 지하를 아우르는 연면적(㎡) 조성되며, 사업비가 투입된다. 시는 이번 시립미술관·박물관 건립을 통해 용현·학익 도시개발사업과 연계한 대규모 도시재생 프로젝트를 성공적으로 이끌겠다는 방침이다.

지역 예술인들의 창작 활동을 지원하고 시민 문화 향유 기회를 넓힐 ‘인천예술인회관’ 건립도 용현·학익 지역에서 순항 중이다. 사업비가 투입되는 예술인회관은 공연장, 전시실, 공방 등을 갖춘 종합 문화공간으로 계획됐으며, 준공 시 뮤지엄파크와 시너지를 내며 지역 문화 환경을 한층 끌어올릴 것으로 기대된다.

여기에 인천시와 인하대학교가 체결한 ‘인하대 거점 원도심 문화예술 복합공간 개발’ 업무협약도 대형 호재로 작용하고 있다. 인하대역 일대 원도심을 대학과 연계한 개방형 문화 플랫폼으로 조성하는 이 사업은 문화·예술·생활 인프라가 어우러진 복합 거점을 구축해 지역 정주 여건을 대폭 개선할 것으로 보인다.

이러한 문화·개발 호재에 힘입어 지역 부동산 시장도 활기를 띠고 있다. 한국부동산원 주간 아파트 매매가격지수에 따르면 미추홀구는 꾸준한 상승 흐름을 이어가고 있으며, 아파트 거래량 역시 전년 동기 대비 눈에 띄게 늘어나며 시장 회복에 대한 기대감을 높이고 있다.

부동산 업계 관계자는 “대규모 문화 시설은 지역의 상징성을 높이고 외부 인구를 유입시키는 핵심 동력”이라며 “용현·학익 지역은 신규 명품 주거 단지 조성과 풍부한 문화 인프라가 결합하면서 인천을 대표하는 신흥 주거타운으로 변모하고 있다”고 설명했다.

이러한 가운데 인하대역 인근에 들어서는 민간임대아파트 ‘인하대역 수자인 로이센트’가 주목받고 있다. 인천 미추홀구 용현동 일원(용현·학익 도시개발사업 구역)에 건립되는 이 단지는 지하 및 지상 건물로 구성되며, 일정 전용면적(㎡)을 갖춘 다수 세대 단지로 조성된다.

‘인하대역 수자인 로이센트’는 수인분당선 인하대역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지를 자랑한다. 인하대역 주변으로 이미 잘 갖춰진 중심 상권과 대형마트, 영화관 등을 편리하게 이용할 수 있으며, 쾌적한 녹지 공간인 공원시설도 인접해 있어 주거 쾌적성이 높다.

탄탄한 교육 환경도 장점이다. 단지 인근에 인천용학초, 용현중, 용현여중, 인항고 등 초·중·고교가 고루 자리 잡고 있어 자녀들의 안전한 통학이 가능하다.

제품력도 눈길을 끈다. 단지 외관에는 세련된 커튼월룩 디자인과 감각적인 옥탑 구조물을 적용해 지역 랜드마크로서의 상징성을 더했다. 채광과 통풍이 우수한 판상형 구조 설계를 기반으로 팬트리, 드레스룸, 알파룸 등 공간 활용도를 극대화한 특화 수납공간을 제공한다.

단지 내에는 대형 광장과 수공간, 테마 놀이터 등 자연 친화적인 조경이 조성되며 피트니스센터, 필라테스룸, 골프연습장, 도서관, 스터디카페, 키즈라운지, 펫케어룸 등 입주민의 라이프스타일을 고려한 최고급 커뮤니티 시설이 마련될 예정이다.

‘인하대역 수자인 로이센트’는 현재 공급 일정을 진행 중이며, 견본주택은 인천광역시 미추홀구 용현동 일원에 마련되어 있다.