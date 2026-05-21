[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데아울렛이시아폴리스점은 오는 22일부터 25일까지 나흘간 1층 중앙광장에서 대구·경북 지역의 화제의 농부들이 총출동하는 ‘청년농부 파머스 마켓’을 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 대구·경북 지역을 중심으로 개성과 뛰어난 경쟁력을 갖춘 청년농부들을 지원하고 고객들에게는 산지 직송의 신선하고 안전한 먹거리를 선보이기 위해 기획된 도심 속 로컬 상생축제다.

가장 눈길을 끄는 것은총 20개의 청년농부 브랜드 라인업이다.

인기 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연해 화제를 모은 차정환 농부의 ‘든든우유’를 비롯해 서재정 농부의 ‘나주 꿀고구마’, 박다겸 농부의 ‘설향 딸기’ 등 검증된 인기 상품들로 엄선해 선보인다.

최종훈 롯데아울렛이시아폴리스점장은“이번 파머스 마켓은 ‘대구·경북의 우수한 로컬 푸드를 도심 속에서 가장 신선하게 즐길 수 있는 상생 축제’라며 “앞으로도 지역 청년 농가들과 활력 넘치는 먹거리 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다“고 말했다.