올해 사업비 1억5000만원 투입 2km·5km 등 자동 비행 경로 구축

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원시는 20일 해군군수사령부와 ‘창원시 드론산업 육성 및 해군 군수지원 혁신’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

양 기관은 올해 1차년도 사업비 1억5000만원을 투입해 ‘군부대 드론배송 실증 시스템 구축’을 추진한다. 해군군수사를 수요기관으로 삼아 부대 내 물류 사각지대를 해소하고, 격오지 부대에 대한 긴급 물자 보급 체계를 드론으로 대체하는 모델을 검증한다.

부대 내 주요 거점별로 거리를 다각화해 2km, 5km 등 다양한 구간의 자동 비행 경로를 구축하고 물자 배송 실증을 반복할 계획이다. 차량이나 선박으로 인력과 장비가 상시 투입되던 소량 물자 수송 임무를 원격 드론 배송으로 전환해 효율성을 높인다는 구상이다.

특히 군부대 내 드론 운용의 핵심인 보안 대책을 철저히 마련했다. 민간 LTE 통신망 대신 군 자체 전용 통신망을 활용해 정보 유출과 백도어(외부 해킹) 우려를 원천 차단한다. 투입 드론 역시 군의 자체 보안성 검토 기준과 제조 규격에 맞춰 제작된 보안 강화형 기체를 사용하며, 부대 내 비행 승인 절차는 군 내부 승인 체계를 통해 조율을 마쳤다.

지역 드론 기업들은 이번 사업을 통해 군이 요구하는 엄격한 보안 기체 규격과 자체 통신망 연동 시스템을 검증하게 된다. 이를 기반으로 향후 타 군부대나 공공기관 등 공공 시장 진출에 필수적인 납품 실적을 선제적으로 확보할 것으로 기대된다.

장금용 창원시장 권한대행은 “해군군수사령부와의 협약은 군수지원 체계 혁신과 지역 드론산업의 동반 성장을 동시에 이끌 수 있는 중요한 계기”라며 “관내 기업들이 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

김경철 해군군수사령관은 “부대 내 물류 사각지대를 줄이고 긴급 상황에서 안전한 보급 체계를 마련하는 데 큰 도움이 될 것”이라며 “창원시와 지역 기업과의 긴밀한 협력을 통해 실효성 있는 군 특화 드론배송 모델을 만들어 가겠다”고 강조했다.

창원시는 올해 시범 사업 결과를 바탕으로 내년도 사업 연장 및 확대 여부를 판단할 예정이다. 아울러 재난·안전, 보건·의료 등 다양한 공공 분야로 드론 실증 지원 사업을 확대해 나갈 방침이다.