[헤럴드경제=김주리 기자] 부산 김해공항에서 출발한 에어부산 여객기가 목적지인 대만 북부 타오위안 공항에서 두차례 착륙에 실패한 뒤 남부 가오슝 샤오강 공항으로 회항한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

18일 연합뉴스는 현지 매체 등을 인용해 지난 16일 오후 김해공항을 출발한 이 여객기(BX791편)는 같은 날 오후 3시 50분께 타오위안 공항에서 첫 번째 착륙을 시도하던 중 강한 측풍을 만나 복행(Go-around)을 시도했다고 보도했다.

복행은 항공기가 착륙 시도 실패 후 급격히 기수를 높여 다시 날아오르는 과정을 일컫는다.

조종사는 두 번째 착륙을 시도했으나 역시 기체가 심하게 흔들려 착륙을 포기하고 재차 복행을 선택했다.

소식통에 따르면 해당 여객기가 활주로 안착 도중 동체가 좌우로 크게 흔들리면서 꼬리 부분이 활주로와 접촉하는 ‘테일 스트라이크’로 인해 하얀 연기가 목격됐다.

해당 여객기 승객들은 가오슝에서 타이베이까지 에어부산에서 준비한 전세버스로 이동했고 연결편은 지연됐다.

해당 여객기는 현지에서 점검받고 있다.

이와 관련해 대만 교통부 민용항공국은 “에어부산이 외국 국적 항공사이므로 관련 항공기 업무 상황은 항공사가 자체 처리하며 해당 항공사의 후속 결정을 존중한다”고 밝혔다.

에어부산 관계자는 “강풍으로 복행하는 과정에서 동체 뒷부분이 일시적으로 지면에 닿아 긁힘이 발생하였으나 항공기 기본 구조에는 영향이 없는 것으로 확인된다”며 “해당 항공편의 연결편이 다소 지연 운항해 관련 규정에 따라 고객들에게 보상을 지급했다”고 덧붙였다.

한편 에어부산은 지난 2018년 11월에도 대만 타이베이를 떠나 부산으로 향하던 BX798편이 김해공항의 짙은 안개로 인해 인천국제공항으로 회항한 바 있다. 당시 베트남 및 캄보디아발 에어부산 항공기들도 함께 회항했다.