[헤럴드경제=장윤우 기자] 코미디언 양배차가 용인 아파트 청약에 당첨됐다고 밝혔다.

지난 16일 유튜브 채널 ‘이용진 유튜브’에 공개된 ‘조롱잔치’ 영상에 따르면 양배차는 게스트로 출연해 “용인 쪽에 청약이 됐다”고 말했다. 진행자 이용진이 “전세 사기 당한 마음은 좀 괜찮아졌냐”고 묻자 “그건 아주 옛날 일이고 잘 마무리됐다”고 답했다.

분양가는 5억8000만원으로, 내년 12월 입주 예정이다. 이용진이 “잔금이 얼마나 있는 거냐”라고 묻자 양배차는 “풀대출”이라고 밝혔다. 신기루가 “8천 있으면서 5억8천 집을 하냐”고 웃자 양배차는 “그래서 선배님한테 말씀드리려고 했다”고 받아쳤다.

잔금 마련을 두고는 신기루와 상황극을 펼쳤다. 양배차는 “5억만 빌려줄 수 있냐”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 “돈 빌릴 리스트를 적어놨다. 다 하고 나서 마지막이 용진 선배”라며 “제일 많이 남는 돈을 빌릴 수도 있다”고 했다.

이용진은 “너 나 이혼하는 거 보고 싶냐”며 받아쳤다. 양배차는 사업을 운영 중이라며 “그 정도까지는 안 가려고 노력 중”이라고 말했다.