서비스 제공기관 29곳 확보 … 심리상담 최대 8회, 총 64만 원 지원 우울증 겪는 구민, 재난 피해자 등 정서적 지지가 필요한 구민 대상

-

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 우울이나 불안 등 정서적 어려움을 겪는 구민이 전문 심리 상담 서비스를 가까운 상담 센터에서 이용할 수 있도록 ‘정신건강 심리상담 바우처 사업’을 운영한다.

구는 현재 지역 내 전문 심리상담센터 29곳을 확보, 구민들이 보다 편리하게 전문 상담을 받을 수 있는 환경을 조성했다.

지원 대상으로 선정된 구민은 전문 심리상담센터에서 1대1 대면 상담을 총 8회 받을 수 있다. 상담 비용은 회당 최대 8만 원, 1인당 총 64만 원까지 바우처 형태로 지원된다.

특히 구는 지난해 국비 예산이 대폭 삭감되는 어려운 여건 속에서도 자체 예산을 편성해 지원 사업을 지속하며, 구민 1200여 명의 정서적 회복과 마음 건강을 도왔다.

지원 대상은 ▷정신건강복지센터나 대학교 상담센터 등 공공 기관의 의뢰서를 소지한 자 ▷정신의료기관의 진단서 또는 소견서가 있는 자 ▷국가건강검진에서 중간 정도 이상의 우울 판정을 받은 자 등이다.

또 자립준비청년, 보호연장아동, 재난피해자 등 정서적 지지가 필요한 구민들도 관련 확인 서류를 갖추면 지원을 받을 수 있다.

신청은 주민등록상 거주지 동주민센터를 방문하거나 ‘복지로’ 누리집을 통해 온라인으로 가능하다. 온라인 신청은 만 19세 이상 본인만 할 수 있다. 이용자는 상담사의 자격 기준에 따라 1급 또는 2급 유형을 선택할 수 있으며, 납부한 건강보험료 금액에 따라 본인부담금이 차등 적용된다.

기준중위소득 70% 이하 대상자는 본인부담금 없이 무료로 이용 가능하며, 바우처 이용을 위해서는 국민행복카드 발급이 필요하다.

최호권 영등포구청장은 “전문적인 심리 상담이 구민들의 마음 병을 치유하고 일상을 회복하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 구민들이 체감할 수 있는 세심한 정신건강 지원 체계를 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.