메리츠, 이행보증 방안 이견에 진전 안돼 홈플러스 “청산 위험…전향적 결단을”

[헤럴드경제=성연진 기자] 홈플러스가 최대 채권자인 메리츠금융에 대출을 통한 자금지원을 재차 요청했다.

홈플러스는 17일 배포한 입장문에서 “메리츠가 주요 자산 대부분을 담보신탁으로 확보하고 있어 자체적으로 운영자금을 확보할 수 있는 방법이 없다”며 “현시점에서 긴급운영자금을 대출해줄 수 있는 유일한 주체는 메리츠”라고 밝혔다.

홈플러스는 최근 슈퍼마켓 부문인 홈플러스익스프레스를 매각하고 지난 10일 전체 104개 대형마트 중 37개 매장의 영업을 잠정 중단했다. 영업 정상화와 유동성 확보를 위한 것으로, 현재 운영 중인 점포는 67개 점포다.

유통업계에 따르면 홈플러스는 지난 4월분 급여를 지급하지 못했으며 오는 21일로 예정된 5월분 급여 역시 지급이 어려운 상황으로 알려졌다.

이에 홈플러스는 메리츠 측에 약 두 달 후로 예정된 익스프레스 매각 잔금이 입금될 때까지 필요한 운영자금을 위한 브릿지론, 회생 완료 시까지 구조혁신을 위한 긴급운영자금(DIP) 대출을 지원해달라고 요청해왔다.

홈플러스는 “유통기업은 영업이 중단되면 정상화가 거의 불가능하다는 점에서 나머지 67개 매장마저 끝내 모두 영업이 중단될 경우, 더 이상 회생절차를 지속하기 어려울 것으로 예상된다”며 “회생절차가 종료되면 곧바로 청산절차로 전환될 가능성이 크다”고 내다봤다.

그러면서 메리츠는 청산절차를 밟더라도 채권액을 넘어서는 자산을 담보로 확보해 100% 채권 회수가 가능하지만, 후순위 채권자의 채권 회수율이 크게 낮아지고 직원들의 고용 불안, 입점주 피해, 지역 상권 위축 등 사회적 피해가 커질 것이라고 지적했다.

홈플러스 측은 “메리츠가 사회적 책임 부분을 고려해 포용적 금융기관으로서 전향적인 결정을 해줄 것을 간곡히 요청 드린다”고 강조했다.

하지만 연합뉴스 등에 따르면 메리츠 측은 이행 보증 장치에 대한 이견으로 자금 집행이 쉽지 않은 상황이다. 메리츠금융관계자는 연합뉴스 측에 “지난주 브릿지론 제공을 검토하면서 배임문제 등을 고려해 MBK파트너스와 홈플러스에 상식적인 수준에서의 이행보증을 요청했으나 거부된 상태”라고 밝혔다.

홈플러스는 이행보증 대신 신탁 부동산에 대한 후순위 수익권에 대한 질권 설정을 제안했으나 메리츠는 이 방안에 동의하지 않는 상황으로 알려졌다.

앞서 홈플러스일반노동조합은 ‘임금 포기 및 임금 유예’를 결정하고, 노조 명의로 납품사에 “매장에 상품이 원활하게 공급돼야만 점포가 정상화될 수 있고 점포가 살아나야만 소중한 납품 대금이 온전히 변제될 수 있다”며 상품을 정상적으로 공급해달라는 공문을 보내기도 했다.