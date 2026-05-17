16일 서울한방진흥센터에서 전통 성년례 재현…성년자 12명 참여, 다섯 가지 의례 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 권한대행 부구청장 김기현)가 후원하고 성균관유도회 동대문지부가 주최하는 ‘제15회 동대문구 전통 성년례’가 16일 서울한방진흥센터에서 개최됐다.

성년의 날(매년 5월 셋째 주 월요일)은 이제 막 성년자들을 축하하는 날로, 성년례는 국가와 사회에 대한 책임을 일깨워 주기 위해 행하는 의례다. 이날 행사에는 성년자 12명(남 6명, 여 6명)이 참여했다.

성년례는 다섯 가지 의례를 거치는 방식으로 진행됐다. 옛 어른의 평상복과 관을 씌우는 ‘시가례(始加禮)’, 옛 어른의 출입복을 입히는 ‘재가례(再加禮)’, 옛 어른의 예복을 입혀주는 ‘삼가례(三加禮)’, 술 마시는 예법을 가르쳐주는 의식인 ‘초례(茶禮)’, 마지막으로 성년이 되는 사람에게 새로운 이름, ‘자’를 내려주는 ‘자관자례(字冠禮者)’를 차례대로 행했다.

성년자들은 평상복과, 출입복, 예복 등 전통 복장을 순서대로 입어보는 시간을 가지고 이후 진행되는 행사를 통해 성인으로서의 몸가짐과 부모에 대한 효, 타인에 대한 사랑을 갖출 것을 배웠으며, 성년 선서로 자신의 판단과 행동에 스스로 책임을 다하기 위한 다짐을 마쳤다.

김기현 부구청장은 “5월 성년의 날을 맞이하여 전통 성년례 행사를 마련했다”며 “앞으로도 청소년들의 건강한 성장과 사회 참여를 위해 동대문구에서도 지속적으로 함께하겠다“고 말했다.