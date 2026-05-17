기술주 랠리에 인텔 등 집중 매수

[헤럴드경제=고은결 기자] 국내 증시 활성화 정책으로 주춤했던 ‘서학개미’(미국 주식에 투자하는 국내 개인투자자)가 다시 미국 증시로 몰리며 미국 주식 보관액이 300조원을 넘어섰다.

17일 연합뉴스 및 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 지난 14일 기준 미국 주식 보관금액은 2000억1375만달러(약 300조2703억원)로 집계됐다. 보관금액은 국내 거주자가 매수해 한국예탁결제원에 보관 중인 외화증권 규모를 말한다.

미국 주식 보관금액은 연초 1674억8000만달러 수준에서 지난 3월 말 1465억7000만달러까지 감소했다. 정부와 정치권이 국내 증시 부양에 나서며 자금 유턴을 유도한 영향으로 풀이된다.

하지만 최근 들어 미국 AI·빅테크 중심의 상승세가 재개되며 분위기가 다시 바뀌었다. 지난 14일(현지시간) 미국 증시에서 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 나스닥 지수는 기술주 강세에 힘입어 사상 최고치를 경신했다.

국내 투자자들의 매수세도 반도체·빅테크 종목에 집중됐다. 최근 한 달간 미국 주식 순매수 1위는 인텔이었다. 인텔은 애플 차세대 기기용 반도체 생산 계약 소식에 최근 주가가 급등했다.

이 밖에 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 높은 ‘라운드힐 메모리’ ETF와 ‘인베스코 나스닥100’ ETF가 순매수 상위권에 올랐다. 마이크론과 알파벳 등 미국 반도체·빅테크 종목도 상위권에 포함됐다.

지난달 10개월 만에 순매도로 돌아섰던 미국 주식 투자 흐름도 다시 개선 조짐을 보이고 있다. 지난달 국내 투자자의 미국 주식 순매도액은 4억6893만달러였지만, 이달 들어서는 지난 14일까지 순매도 규모가 2억1619만달러로 줄었다.

증권업계에서는 AI 수요 확대 기대와 글로벌 기술기업 간 협력 강화가 이어지며 미국 기술주 중심의 투자 열기가 당분간 지속될 가능성이 크다는 분석이 나온다.