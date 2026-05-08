[헤럴드경제DB]
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[헤럴드경제=권제인 기자] 미 노동부 노동통계국은 4월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 11만5000명 증가했다고 8일(현지시간) 밝혔다.

연합뉴스에 따르면 이는 5만5000명 증가를 내다본 전문가 예상치(다우존스 집계 기준)를 웃돈 수치다.

실업률은 4.3%로 한 달 전 수준을 유지하며 전문가 예상에 부합했다.


eyre@heraldcorp.com