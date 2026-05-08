매출 최고치 찍은 3월 대비 1.1% 하락

[헤럴드경제=권제인 기자] 대만 TSMC의 지난달 매출이 전년 동기 대비 17%가량 늘었지만, 전월 대비로는 줄어든 것으로 나타났다.

8일(현지시간) 연합뉴스와 대만중앙통신·블룸버그통신 등에 따르면 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 TSMC는 4월 매출이 전년 동기 대비 17.5% 늘어난 4107억 대만달러(약 19조2000억원)를 기록했다고 밝혔다.

해당 매출액은 4월만 놓고 비교하면 역대 최대지만, 매출액 최고치를 찍었던 3월(4151억 대만달러) 대비로는 1.1%가량 줄어든 것이다.

매출 증가율로만 따지면 지난해 10월(16.9%) 이후 가장 낮았다. 3월 매출 증가율은 전년 동기 대비 45.2%였다.

시장 애널리스트들은 전월 대비 매출 하락에 대해 4월 대만달러 가치가 미 달러 대비 1.05% 정도 강세를 보였기 때문이라고 평가했다.

1∼4월 매출 합계는 전년 동기 대비 29.9% 늘어난 1조5448억 대만달러(약 72조원)였으며, 애널리스트들은 인공지능(AI) 붐 속에 TSMC 반도체에 대한 수요가 여전히 강한 것으로 본다고 대만중앙통신은 덧붙였다.