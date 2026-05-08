18일부터 미신청자 추가신청 가능

[헤럴드경제=권제인 기자] ‘고유가 피해지원금’ 1차 지급 신청에서 대상자의 91% 이상이 지원금을 신청한 것으로 집계됐다.

8일 연합뉴스와 행정안전부에 따르면 이날 오후 6시 마감된 고유가 피해지원금 신청자는 294만4073명으로 집계됐다. 이는 전체 지급 대상자 322만7785명의 91.2% 수준이다.

지금까지 지급된 지원금은 총 1조6728억원이다.

지급 수단으로 나눠 보면 신용·체크카드 신청자가 116만3943명으로 가장 많았다. 이어 선불카드(102만7742명), 지역사랑상품권 모바일·카드형(67만2275명), 지류형(8만113명) 순이었다.

지역별 신청률은 전남이 93.6%로 가장 높았다. 이어 서울·제주(각 92.9%), 부산(92.7%) 순으로 나타났다.

반면 신청률이 가장 낮은 지역은 경남(87.8%)이었다. 이어 강원(89.3%), 경기(89.6%) 등이 뒤를 이었다.

고유가 피해지원금 1차 지급은 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층을 대상으로 진행됐다. 지급 금액은 기초생활수급자 1인당 55만원, 차상위계층·한부모가족은 1인당 45만원이다. 지원 대상자가 비수도권 거주자이거나 정부가 지정한 인구감소지역 주민인 경우에는 1인당 5만원을 추가 지급한다.

1차 신청 기간은 이날 종료됐지만, 정부는 2차 지급이 시작되는 오는 18일부터 미신청자를 대상으로 지급을 재개할 예정이다.