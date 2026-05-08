‘최다선’ 6선 조경태…재도전 나선 박덕흠 조배숙, 호남 출신 첫 여성 국회부의장 강조

[헤럴드경제=권제인 기자] 22대 국회 후반기 야당 몫 국회 부의장에 국민의힘의 조경태·조배숙·박덕흠 의원이 출마한다.

4선 중진인 박 의원은 8일 국회 소통관에서 기자회견을 하고 “지난 2년간의 전반기 국회는 그 어느 때보다 고성과 충돌, 대립으로 점철됐다”며 “후반기 국회는 달라져야 한다”고 말했다. 이어 “정치 불신과 피로감을 주는 국회가 아니라 여야 간 입장이 다르더라도 대화의 문 만큼은 닫지 않는 모습을 국민께 보여드려야 한다”고 강조했다.

박 의원은 22대 국회 전반기에도 여당 몫 국회 부의장에 출마해 이번이 두 번째 도전이다.

비례대표인 5선 조배숙 의원도 이날 기자회견을 열어 “지금 우리 국회는 정치는 실종됐고 대화와 타협이라는 의회민주주의 본령은 무참히 짓밟혔다”며 “거대 여당을 설득해 민생 법안이 제때 통과되도록 이끄는 품격 있는 중재자이자 협치의 최전선이 되겠다”고 밝혔다.

또한, “호남의 딸 조배숙이 지역과 세대 통합의 마중물이 되겠다”며 “호남 출신 5선 여성 의원인 제가 첫 여성 국회부의장으로서 국회의장단에 서는 자체가 대한민국 통합의 상징이 될 것”이라고 했다.

당내 최다선인 6선 조경태 의원은 이날 직접 손 글씨로 국회 부의장 출마 결심을 알리는 내용의 ‘친전’을 써 국민의힘 의원실에 일일이 전달했다. 조 의원은 11일 국회 소통관에서 출마 기자회견을 할 계획이다.

조 의원은 친전에서 “한겨울 계엄의 밤. 우리는 그동안 서로 큰 아픔과 고통의 시간을 보내야만 했다. 이제 우리는 장막을 걷고 당당히 걸어 나와야 한다”며 “민주당을 압도할 국회부의장, 저에게 한 번 맡겨달라. 민주당이 우리 당을 얕보지 못하도록 당당히 맞서겠다. 거대 여당이 상임위 독식을 꿈도 못 꾸게 하겠다”고 했다.

국민의힘은 오는 13일 의원총회에서 자당 몫 국회 부의장 후보를 선출할 예정이다. 국회 부의장 선거는 세 후보간 경쟁이 될 것으로 전망된다.