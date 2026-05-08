토요일 아침 4∼11도·낮 20∼26도

[헤럴드경제=권제인 기자] 주말 전국이 맑아 나들이하기 좋은 날씨가 이어진다. 다만, 일교차가 크고 오존 농도가 짙은 지역이 있어 주의가 필요하다.

연합뉴스에 따르면 주말 우리나라는 중국 상하이 쪽에서 남해상으로 이동하는 고기압 영향권에 놓여 맑겠다.

토요일인 9일 아침 최저기온은 4∼11도, 낮 최고기온은 20∼26도일 것으로 예상된다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 10도와 23도, 인천 10도와 21도, 대전 8도와 24도, 광주 6도와 24도, 대구 9도와 24도, 울산 10도와 24도, 부산 11도와 23도다.

일요일인 10일은 기온이 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 높은 수준으로 오르겠다. 10일 아침 최저기온은 6∼13도이고 낮 최고기온은 21∼28도까지 오를 전망이다.

주말 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 15∼20도에 달하겠다. 큰 일교차는 맑은 날의 특징인데, 낮에는 햇볕을 가려주고 밤에는 지면에서 방출된 복사열이 대기권 밖으로 빠져나가는 것을 막아 보온 역할을 하는 구름이 없기 때문이다.

낮 동안 햇볕이 강하게 내리쬘 것이기에 오존에도 주의해야 한다. 오존은 휘발성유기화합물(VOCs) 등 대기오염물질이 햇빛과 광화학 반응하면 생성된다.

9일은 전남과 경남, 10일은 경기·강원영서·충청·전북·전남·경북·경남의 오존 농도가 ‘나쁨’ 수준으로 짙을 것으로 예상된다.

현재 건조주의보가 내려진 대구·경북남동부를 중심으로 한 경북과 강원동해안의 대기가 건조한 상태다. 9일부터는 수도권 일부와 충북, 경남 등도 점차 건조해지겠다. 등산 등 야외활동 시 화기를 가져가지 않는 등 불을 내지 않도록 각별히 조심해야 한다.

9일 새벽에서 아침 사이 강원내륙·산지와 전남에 안개가 끼어 가시거리가 1㎞에 못 미치겠다.

바다의 경우 서해남부해상을 중심으로 해무가 끼겠으니 항해나 조업 시 유의해야 한다.