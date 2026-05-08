1분기 매출 4982억원·영업익 644억원 탑승객 24.2% 증가한 331만명…LCC 가운데 1위 B737-8 도입 확대·노후기재 정리…연료 효율 개선 탑승률 91.9% 기록…국적사 평균 웃돌아

[헤럴드경제=정경수 기자] 제주항공이 올해 1분기 흑자 전환에 성공하며 2개 분기 연속 흑자 기조를 이어갔다. 여객 수요 회복과 함께 차세대 항공기 확대에 따른 비용 절감 효과가 실적 개선을 이끌었다.

제주항공은 올해 1분기 별도 기준 매출 4982억원으로 전년 동기 대비 36.5% 증가했다고 8일 공시했다.

영업이익과 644억원으로 흑자 전환했다. 당기순이익도 흑자 전환해 122억원을 기록했다. 지난해 1분기 제주항공은 영업손실 357억원, 당기순손실 240억원을 기록한 바 있다.

이번 실적은 지난해 4분기에 이어 두 분기 연속 흑자를 달성한 것이다.

제주항공은 실적 개선 배경으로 기단 현대화와 수요 증가를 꼽았다. 올해 1분기 차세대 항공기인 B737-8 구매기 2대를 새로 들여오고, 노후 항공기 매각 및 리스 반납을 진행하면서 연료 효율을 높였다. 이에 따라 유류비 부담도 줄었다. 지난해 유류비는 전년 대비 약 16% 감소했다.

노후 기재 정리도 속도를 내고 있다. 제주항공은 지난해 11월과 올해 2월 기령 20년 이상의 B737-800 리스 항공기 2대를 반납했고, 올해 3~4월에는 경년 구매 항공기 2대를 매각했다. 현재 보유 중인 B737-8 구매기는 10대로, 연말까지 5대를 추가 도입할 계획이다.

여객 증가와 높은 탑승률도 수익성을 뒷받침했다. 올해 1분기 제주항공 이용객은 331만1358명으로 지난해 같은 기간보다 24.2% 늘었다. 이는 국내 저비용항공사(LCC) 가운데 가장 많은 수준이다. 같은 기간 탑승률은 91.9%를 기록해 국적 항공사 평균인 88.8%를 웃돌았다.

노선 운영 효율화 전략도 이어가고 있다. 제주항공은 지난 3월 하계 스케줄 시작과 함께 김포~제주 노선을 하루 왕복 4회 추가 운항하고 있으며, 일본 노선 임시 증편 등을 통해 공급석 확대와 시장 경쟁력 강화에 나서고 있다.

제주항공은 향후 유가와 환율 변동, 업계 경쟁 심화 등 불확실성에 대응하기 위해 수익성 중심의 내실 경영 기조를 유지할 방침이다.

제주항공 관계자는 “시장 환경 변동성이 큰 상황에서 기단 현대화와 효율적인 노선 운영을 기반으로 안정적인 수익 구조를 구축해 나갈 계획”이라고 말했다.