매출 1291억·영업익 236억…전년비 58.6% 급증 GI·HPV·STI 등 비호흡기 진단 제품군 30%대 고성장 데이터·자동화 결합한 진단 솔루션으로 중장기 성장 포석

[헤럴드경제=최은지 기자] 글로벌 분자진단 기업 씨젠이 비호흡기 제품군의 견조한 성장세에 힘입어 수익성 개선 흐름을 이어갔다.

8일 씨젠은 잠정 실적 공시를 통해 2026년 1분기 연결 기준 매출 1291억원, 영업이익 236억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 매출은 11.3%, 영업이익은 58.6% 증가한 수치로, 전분기에 이어 수익성 강화 추세가 뚜렷해졌다.

이번 실적 성장은 비호흡기 신드로믹 제품군이 견인했다. 해당 제품군의 매출은 전년 동기 대비 32.6% 급증했다. 개별적으로는 소화기(GI), 인유두종바이러스(HPV), 성매개감염증(STI) 제품군이 각각 30% 이상의 높은 성장률을 기록했다.

회사는 HPV 제품군의 주요 입찰 성공 및 스크리닝 시장 진입 확대, PCR 기반 진단으로의 전환 수요를 성장의 주요 요인으로 분석했다.

수익성 개선은 원가 구조 개선과 효율적인 비용 관리에 기인했다. 제품 및 상품 매출원가율이 감소한 가운데 판관비와 연구개발비가 효율적으로 집행되면서 이익 규모가 커졌다.

지역별 매출 비중은 유럽이 전체의 약 65%를 차지하며 핵심 시장 지위를 공고히 했으며 아시아(13.9%), 미주(13.3%), 한국(7.4%)이 뒤를 이었다.

씨젠은 데이터와 자동화를 결합한 미래 진단 사업 전략 고도화에도 속도를 내고 있다. 최근 글로벌 학회에서 실시간 검사 데이터 분석 플랫폼 ‘스타고라(STAgora™)’와 무인 PCR 자동화 시스템 ‘큐레카(CURECA™)’를 공개하며 데이터 기반의 진단 생태계 구축을 본격화했다.

김정용 씨젠 재무총괄장은 “비호흡기 제품군 중심의 성장세가 이어지며 매출 기반이 안정적으로 확대되고 있다”며 “수익성 개선 흐름을 이어가는 동시에 데이터와 자동화를 결합한 진단 전략으로 중장기 성장 기반을 강화할 것”이라고 말했다.