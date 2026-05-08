설정 82일 만에 수익률 7.23% 기록…채권형으로 전환 운용 해외주식 수익률 15.9%…나스닥·S&P500 수익률 웃돌아 피델리티 리서치 활용…‘한미 AI 테크 펀드’도 출시

[헤럴드경제=송하준 기자] KCGI자산운용이 미국 인공지능(AI) 테크주에 투자하는 목표전환형 펀드로 설정 3개월이 채 되지 않아 목표수익률을 달성했다. 미국 AI 관련주 강세 흐름 속에서 글로벌 운용사 피델리티의 리서치 역량을 활용한 종목 선별 전략이 성과를 냈다는 평가다.

KCGI자산운용은 ‘KCGI피델리티미국AI테크목표전환형펀드’가 지난 6일 기준가격 1072.27원을 기록해 목표수익률 7%를 달성했다고 8일 밝혔다. 지난 2월 13일 설정된 이후 82일 만이다. 해당 펀드는 목표수익률 달성 이후 주식 비중을 줄이고 채권형 펀드로 전환돼 운용된다.

이 상품은 글로벌 운용사 피델리티의 리서치 역량을 활용해 미국 AI 테크 주식에 50% 미만, 국내 채권에 50% 이상 투자하는 구조다. AI 관련 성장주 상승에 참여하면서도 채권 비중을 절반 이상 유지해 변동성을 낮춘 중위험·중수익 전략 상품이다.

운용 기간 해외 주식 부문 수익률은 15.9%를 기록했다. 같은 기간 미국 나스닥지수 수익률(12.3%)과 S&P500 지수 수익률(6.5%)을 웃돌았다. KCGI자산운용은 피델리티 리서치를 활용한 종목 선택 효과가 성과에 기여했다고 설명했다.

목표전환형 펀드는 사전에 설정한 목표수익률에 도달하면 주식 등 위험자산 비중을 낮추고 채권형으로 전환하는 상품이다. 상승장에서는 목표수익률 달성을 추구하고 이후에는 안정적인 운용에 초점을 맞추는 것이 특징이다.

KCGI자산운용은 AI 테마 상품 라인업도 확대하고 있다. 지난달 21일에는 목표전환형이 아닌 개방형 상품인 ‘KCGI피델리티한미AI테크[주식]’ 펀드를 출시했다. 해당 펀드는 한국과 미국 AI 관련 기업에 투자하는 상품이다.

KCGI자산운용은 과거 기업 지배구조 개선 투자로 이름을 알린 강성부 대표가 23년 인수한 종합자산운용사다. 현재는 주식형 공모펀드를 중심으로 한 자산운용에 집중하고 있다. 이날 기준 운용자산(AUM)은 6조1146억원 규모다.