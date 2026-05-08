[헤럴드경제=나은정 기자] 온·오프라인에서 같은 번호로 구매한 연금복권이 동시에 1등에 당첨돼 총 33억여원(세후)을 거머쥔 행운의 주인공이 탄생했다.

8일 동행복권에 따르면 연금복권720+ 312회차 1·2등에 당첨된 A씨는 오프라인 판매점에서 구매한 복권과 동일한 번호로 온라인에서 추가로 한 세트를 더 구매했다가 ‘잭팟’이 터졌다.

평소 연금복권을 자주 구입해왔다는 A씨는 같은 번호를 온·오프라인에서 함께 구매하는 습관이 있었다고 밝혔다.

이번에 행운을 가져다 준 복권은 먼저 판매점 주인의 추천으로 구매한 뒤, 귀가 후 동행복권 홈페이지에서 같은 번호로 더 샀다가 모두 1등에 당첨된 것이다.

A씨는 “예상치 못한 결과라 처음에는 실감이 나지 않아 오히려 담담했다”며 “이후 곧바로 아내에게 달려가 당첨 소식을 전했고, 기뻐하는 모습을 보며 그제야 ‘아이들 미래에 대한 걱정을 덜 수 있겠구나’ 하는 안도감과 함께 큰 행복이 밀려왔다”고 소감을 전했다.

이어 “당첨금은 아이들의 미래를 위해 적금과 보험 등에 사용할 계획”이라며 “누구나 이런 행운이 가능하다”고 덧붙였다.

연금복권720+는 조 번호와 숫자 6자리를 포함한 총 7자리를 모두 맞혀야 1등에 당첨된다. 일반적으로 한 세트당 5장으로 판매되는데, 모든 조를 동일 번호로 구매할 경우 1등 1장과 2등 4장에 동시에 당첨될 수 있다.

A씨처럼 온·오프라인에서 동일 번호로 각각 한 세트씩 구입했다면 1등 2장, 2등 8장에 동시 당첨이 가능하다. 1등 당첨자는 20년간 매월 700만원씩, 2등은 10년간 매월 100원씩 받기 때문에 A씨의 경우 10년간은 매월 2200만원씩, 이후 10년간은 1400만원씩 총 43억 2000만원(세전)을 수령하게 된다. 세후로는 33억 6000만원 수준이다.