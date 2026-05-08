[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 8일 총 1000억원 규모의 ‘수출입기업 특화대출’을 시행한다. 중동분쟁 장기화와 글로벌 공급망 불안으로 어려움을 겪고 있는 지역 수출입기업 지원을 위해서다.

이번 금융지원은 부산시와 연계한 이차보전 지원을 통해 국제 유가 및 원자재 가격 변동성 확대 등으로 경영 부담이 커진 지역 기업들의 유동성 안정과 금융비용 경감을 지원하기 위해 마련됐다. 이에따라 지역 수출입기업의 실질적인 금융 부담 완화에 도움이 될 것으로 기대된다.

지원대상은 부산시에서 발급하는 ‘원자재 공동구매 특화자금 융자추천서’를 발급받은 부산 소재 기업 중 최근 6개월 이내 수입 또는 수출실적을 보유한 기업이다. 기업당 지원 한도는 일반기업 최대 8억원, 명문향토기업은 최대 10억원이다. 또 부산시의 2.0%p 이차보전 지원을 통해 기업의 이자 부담을 낮춘 금융 혜택을 제공한다.

김영준 부산은행 기업고객그룹장은 “수출입기업 특화대출은 원자재 가격 상승과 환율 급등으로 이중고를 겪는 지역 기업에 실질적인 도움을 주기위해 시행한다”면서 “이 대출 시행으로 지역 기업들의 금융 부담금 경감을 기대한다”고 말했다.