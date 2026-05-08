이랜드 뉴발란스, ‘우먼스 핏티드 티셔츠’ 화보 공개

[헤럴드경제=강승연 기자] 이랜드월드가 전개하는 뉴발란스가 브랜드 앰버서더 윈터(WINTER)와 함께한 ‘우먼스 핏티드 티셔츠’ 화보를 8일 공개했다.

‘에센셜 핏티드 반팔티’를 착용한 윈터는 다채로운 스타일링과 자연스럽게 어우러지는 실루엣을 선보였다. 김연아는 같은 제품을 ‘우먼스 브리즈라이트 바람막이’와 매치해 웰니스룩을 제안했다.

뉴발란스는 기존 에센셜 핏티드 반팔티에 더해 이번 시즌 ‘핏티드 스튜디오(Fitted Studio)’ 라인을 선보인다. 핏티드 다잉 반팔티, 핏티드 스퀘어넥 캡 반팔티, 핏티드 스퀘어넥 나시티, 핏티드 폴디드 플레어 팬츠로 구성됐다. 에센셜 핏티드 반팔티와 동일한 고기능성 스트레치 소재를 사용했다. 운동 전후 애슬레저룩과 데일리룩 모두 소화할 수 있다. 에센셜 핏티드 스트라이프 반팔티도 함께 선보인다.

이랜드 뉴발란스 관계자는 “이번 라인업은 여성들의 당당하고 건강한 라이프스타일을 지지하는 가치를 담은 아이템들로 구성했다”고 설명했다.