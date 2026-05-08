차장섭 작가의 한옥 ‘담’ 사진 40여 점 전시... 5월 13일 개막 작가 참여 전시 해설 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구 은평역사한옥박물관은 오는 13일부터 9월 6일까지 기획특별전 ‘1.5m의 우주’를 개최한다고 밝혔다.

이번 전시는 사학자이자 사진작가인 차장섭이 전국 400여 고택을 기록하며 촬영한 한옥 ‘담’ 사진 40여 점을 선보인다. 작가는 ‘한옥의 벽’, ‘한옥의 천장’, ‘한옥의 담’ 시리즈를 통해 전통 건축의 미학을 꾸준히 탐구해 왔다.

한옥의 담은 안과 밖을 나누는 경계이면서도 인간의 눈높이를 넘지 않는 낮은 구조로, 절제와 배려의 상징으로 여겨진다. 전시는 이러한 담의 의미를 ‘자아·소통·원융·우주’ 4개 주제로 구성해 인간과 공간, 자연의 관계를 살펴본다.

전시 개막일인 5월 13일 오후 2시에는 차장섭 작가가 직접 작품을 설명하는 ‘한옥을 듣다’ 프로그램이 진행된다. 성인이면 누구나 참여할 수 있으며, 은평역사한옥박물관 블로그에서 사전 접수하면 된다.

표문송 은평역사한옥박물관장은 “전통 담의 아름다움을 재발견하고 그 속에 담긴 소통의 가치를 느껴보는 시간이 되길 바란다”고 전했다.

전시와 관련한 자세한 사항은 은평역사한옥박물관 누리집 또는 전화로 문의하면 된다.