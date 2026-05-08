모빌리티 소재부품 에너지환경 국비 126억 확보, R&D 지원

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자]부산시는 지역 중소기업의 기술혁신과 산·학·연 협력생태계 조성을 위해 중소벤처기업부가 시행하는 ‘2026년 지역혁신선도기업육성(R&D)’ 사업 신규과제 공모에 부산 중소기업 과제 20개가 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.

올해 시가 신청한 43개 과제 중 사전검토와 서면·대면 평가를 거쳐 ‘주력산업 생태계 구축’ 10개, ‘지역기업 역량강화’ 10개 등 20개 과제가 뽑혔다. 이번 선정으로 국비 126억 원을 확보한 부산시는 시비 54억원을 포함해 향후 2년간 180억 원 규모의 연구개발을 지원한다.

산업 분야별로는 모빌리티(선박) 6개, 소재·부품 9개, 에너지·환경 5개 과제가 선정돼 부산 주력산업 전반의 기술개발이 추진된다. 특히 ‘티타늄 적층-탄소 섬유 강화 플라스틱(CFRP) 하이브리드 고압 저장모듈 개발’ 과제는 수소모빌리티 분야 핵심 저장기술 확보와 지역기업의 기술경쟁력 제고 측면에서탁월성을 인정받아 중소벤처기업부 우수사례로 선정됐다.

‘액화수소 저장·이송용 극저온 통합 계측 센서 개발’ 등 액화수소 및 친환경선박 관련 기술개발 과제도 다수 선정돼, 시가 추진하고 있는 친환경 해양모빌리티와 수소경제 생태계 조성과의 연계효과가 기대된다.

박동석 시 첨단산업국장은 “조선·해양 기반산업 경쟁력을 바탕으로 액화수소·극지운항·친환경선박 등 미래 해양모빌리티 분야와 에너지·환경, 소재·부품 분야에서 다수의 기술개발 과제가 선정되는 성과를 거뒀다”며, “지역 주력산업의 기술혁신, 미래 신산업 경쟁력 강화를 지속 추진하겠다”고 말했다.