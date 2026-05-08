김진우 하나銀 자산관리그룹 부행장 유언대용신탁 도입, ‘치매 머니’ 관리 연내 전국 광역단체 7개 거점 확대 가업승계 등 맞춤 ‘패밀리오피스’ 제공

하나금융그룹의 시니어 특화 브랜드 ‘하나더넥스트’가 올해 전국으로 영토를 확장한다. 급속한 고령화 흐름 속에서 지역 고령층의 자산관리와 생애 설계를 밀착 관리해 ‘시니어 금융’의 주도권을 잡겠다는 포석이다.

지난달 29일 서울 중구 을지로 하나은행 본점에서 본지와 만난 김진우 하나금융지주 WM본부 부사장 겸 하나은행 자산관리그룹 부행장은 “연내 일산과 분당 등 경기권 2곳을 비롯해 인천, 대구, 대전, 부산, 광주 등 전국 7개 거점에 하나더넥스트를 새롭게 개점할 예정”이라고 밝혔다.

현재 서울 4곳(을지로·영등포·선릉·서초)에서 운영 중인 라운지를 전국 단위로 전격 확대한다는 계획이다. 김 부행장은 “올해 안으로 각 지역 하나더넥스트를 거점으로 삼아 전국 순회 세미나도 개최할 예정”이라고 덧붙였다.

김 부행장은 지역 거점 선정의 핵심 기준으로 ‘자산 구조와 라이프스타일’을 꼽았다. 일산과 분당은 5060세대 이상의 자가 보유 비율이 높아 은퇴 후 현금흐름 관리와 자산 이전 수요가 집중된 곳이다. 대전은 시니어 재취업 상담 기관과 연계하고, 광주는 문화예술 콘텐츠를 접목하는 등 지역별 특성에 맞춘 ‘로컬 컨셉’도 도입할 방침이다.

김 부행장은 자산관리그룹의 미래 성장을 이끌 두 축으로 ‘시니어 시장’과 ‘패밀리오피스’를 지목했다.

치매 인구 100만시대를 맞아 환자의 자금이 동결되는 이른바 ‘치매머니’ 관리법에 대한 관심이 높아지는 가운데, 하나은행은 ‘유언대용신탁’을 해법으로 제시한다.

하나은행은 금융권 최초로 2010년에 유언대용신탁을 도입하며 독보적인 노하우를 쌓아왔다. 또 시니어 시장의 선점과 기반확대를 위해 2024년 시니어 특화 자산관리 브랜드 하나더넥스트를 론칭하며 시니어를 위한 상품과 솔루션, 금융과 비금융을 있는 라이프케어 서비스까지 지원 중이다.

김 부행장은 ‘실전 경험’을 하나은행의 가장 강력한 무기로 내세웠다. 그는 “수많은 상담 사례를 바탕으로 세무, 상속 설계, 재무 솔루션 등 계약서상의 내용을 실제 현장에서 집행해 본 경험이 독보적으로 쌓여 있다”며 “국내 은행 중 유언대용신탁을 직접 집행까지 완료한 경험은 하나은행이 독보적”이라고 피력했다.

이런 ‘현장 중심’ 철학은 초고액 자산가 서비스인 ‘패밀리오피스’ 전략으로 이어진다. 가업 승계와 세무, 법률 이슈는 물론 해외 거주 자녀를 위한 글로벌 솔루션까지 맞춤형으로 제공한다.

김 부행장은 “해외 지점 네트워크를 활용해 미국 등 타국으로 진출하는 자녀나 손주들을 지원하고, 심지어는 이들을 위한 국제 정세 및 경제 동향 교육까지 본부 패밀리오피스팀이 직접 맡아 진행한다”고 전했다.

글로벌 자산가를 위한 행보도 빨라진다. 이중국적자나 해외 이주자 등이 직면하는 세무 이슈와 외국환 관리 규정, 부동산 취득 문제 등을 망라한 ‘글로벌 머니쇼’를 기획해 6월 초 선보일 예정이다. 정호원 기자