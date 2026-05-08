- 수목원·정원의 다양한 체험프로그램 운영…국민의 문화 향유 기회 전국으로 확대

[헤럴드경제= 이권형기자] 수목원과 정원이 국민의 일상을 치유하는 공간으로 확장된다. 또한 다양하고 흥미로운 프로그램을 통해 지역관광 자원으로서의 역할이 강화된다.

산림청(청장 박은식)은 매주 수요일로 확대 운영되는 ‘문화가 있는 날’에 전국 수목원과 정원에서 다양한 문화 프로그램을 제공한다고 8일 밝혔다.

이번 문화 프로그램은 국민의 문화 향유 기회를 넓히고, 수목원과 정원이 단순한 전시 공간을 넘어 지역 문화의 거점이자 힐링의 공간으로써 지방 활성화를 위해 마련됐다.

이에 따라 국립수목원(포천)에서는 ‘광릉숲 산새 탐험’, 국립세종수목원에서는 ‘식물 클리닉’, 국립백두대간수목원에서는 ‘마당극 호랑이 이야기’ 등 자연·교육·문화가 결합된 체험형 프로그램을 운영한다.

또한, 좌광천 지방정원(부산), 영월 동서강정원 등 정원에서도 정원 체험과 음악회 등 지역 특색을 반영한 프로그램을 진행한다.

한편, 산림청은 지역경제 활성화를 위한 ‘반값 여행’ 대상 시설에 수목원과 정원을 포함시켜 국민의 문화·관광 접근성을 높이고, 수목원·정원 문화 확산에 적극 노력하고 있다.

현재 국립한국자생식물원(평창), 완도수목원, 해남포레스트수목원, 힐링파크 쑥섬쑥섬(고흥), 문가든(해남), 다소랑정원(하동) 등 전국 다양한 시설에서 ‘반값 여행’ 혜택이 적용되고 있다.

아울러, 산림청 산하기관인 한국수목원정원관리원이 ‘전국 수목원·정원 스탬프투어(아름다운 동행)’을 운영하고 있으며, 수목원과 정원을 방문한 이용객 대상으로 기념품 증정 등 다양한 행사를 하고 있다.