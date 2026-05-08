전용 59~260㎡, 1077가구 공급 3층 복층 설계·펜트하우스도

롯데건설은 경기도 광주시 양벌동 일원에 조성하는 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처’ 1단지를 분양 중이라고 8일 밝혔다.

단지는 지하 7층~지상 최고 32층, 7개 동, 59~260㎡(전용면적), 총 1077가구 규모다. 타입별 가구수는 ▷59㎡ 204가구 ▷84㎡ 752가구 ▷114㎡ 113가구 ▷162~170㎡(펜트하우스) 4가구 ▷170~260㎡(복층) 4가구다.

경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1·2단지는 총 2326가구 규모다. 경기도 광주시 양벌동 일대에서도 손꼽히는 대규모 롯데캐슬 브랜드타운이 형성될 전망이다. 인근 쌍령동 일원에 공급되는 2단지(1249가구)는 추후 분양 예정이다.

단지는 아파트 지하에 세대별로 독립된 창고 공간을 마련해 부피가 큰 캠핑 용품, 골프백, 계절 가전 등을 깔끔하게 보관할 수 있도록 했고, 유리난간, 통창 설계를 적용했다. 이외에 타입별로 워킹 케어 선반, 현관 창고, 대형 팬트리 등 수납과 생활 편의성을 고려한 다양한 특화 설계를 적용했다. 아파트에서는 찾아보기 힘든 3층 복층 설계와 대형 펜트하우스도 공급된다.

커뮤니티 시설에는 피트니스클럽, 실내골프연습장, 고품격 사우나 시설이 들어선다. 또한 다이닝카페, 게스트하우스, 키즈카페, 독서실, 다함께 돌봄센터 등이 마련된다.

단지가 들어서는 경기광주역(경강선) 일대는 교통 및 개발 호재가 집중돼 있다. 수서역까지 2정거장 만에 연결되는 ‘수서~광주선’이 올해 착공을 앞두고 있어 강남권 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다. 여기에 수도권광역급행철도(GTX)-D 노선, 위례~삼동선, 중부권 광역급행철도 등 광역 철도망 확충이 추진 중이며, 약 48만㎡ 규모의 역세권 복합개발사업을 통해 주거 편의성이 높아질 것으로 보인다.

민간공원 특례사업으로 조성되는 만큼 녹지 환경도 강점이다. 단지를 둘러싸는 약 51만㎡ 규모의 쌍령공원은 프리츠커상 수상자인 리차드 마이어(Richard Meier)가 핵심 시설 설계에 참여해 예술성을 더했다. 공원 내부에는 비오톱(Biotope) 개념을 도입한 생태 공간과 마름산 능선을 따라 조성되는 ‘사계의 숲’, 우리꽃정원, 유리온실 등 테마 녹지가 배치된다. 또한 숲공연장, 전망대 등 문화·휴식 시설이 함께 계획돼 있다.

아울러 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지는 수요자의 자금 부담을 고려해 계약금 5%, 1차 계약금 1000만원 정액제 혜택을 제공해 초기 비용 부담을 완화했다. 신혜원 기자