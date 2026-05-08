항공권·숙박 연계 혜택 제공 국제선 최대 6만원 할인 쿠폰도

[헤럴드경제=김성훈 기자] 티웨이항공이 5월 가정의 달을 맞아 소노호텔앤리조트와 함께 항공권·숙박 연계 할인 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 오는 31일까지 양사 공식 홈페이지와 모바일 앱을 통해 운영된다. 항공권 구매 고객에게는 호텔·리조트 숙박 할인 혜택을, 숙박 예약 고객에게는 항공권 할인 쿠폰을 제공하는 방식이다.

티웨이항공에서 항공권을 예매한 고객은 소노호텔앤리조트 객실 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 주중 숙박은 최대 20%, 주말은 10% 할인되며, 소노캄 제주와 비발디파크, 소노캄 거제, 소노벨 변산, 소노문 단양 등의 일부 객실에 적용된다. 소노캄 제주 조식 할인 혜택도 함께 제공된다.

숙박 할인은 오는 7월 15일까지 사용할 수 있으며, 항공권 예약 정보를 입력하면 쿠폰 교환 번호가 발급되는 방식이다.

반대로 소노호텔앤리조트 홈페이지나 앱에서 객실을 예약한 고객에게는 티웨이항공 할인 쿠폰이 지급된다. 국내선은 최대 1만원, 국제선은 노선별로 최대 6만원까지 할인된다. 국제선 탑승 가능 기간은 오는 10월 24일까지다.

한편 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 사명을 ‘트리니티항공’으로 변경하기로 결정했다. 새 사명 적용 시점은 국내외 관계기관 승인 절차가 마무리된 이후가 될 예정이다.

티웨이항공 관계자는 “가정의 달을 맞아 여행과 휴식을 함께 계획하는 고객분들께 혜택을 제공하고자 제휴 프로모션을 마련했다”며 “앞으로도 다양한 제휴를 통해 고객 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.