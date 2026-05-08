국회 외통위원장 화상면담…“사실이면 당당히 정부나 군이 말했을 것” 화물선, 본격적인 사고 원인 조사 시작

[헤럴드경제=이원율 기자]이란 의회 고위 관계자는 호르무즈 해협에서 발생한 한국 선박의 화재·폭발 원인을 놓고 “이란군이 공격하지 않았다”는 취지의 주장을 거듭 펼친 것으로 알려졌다.

연합뉴스 보도에 따르면 이란 의회 국가안보·외교정책위원장인 에브라힘 아지지 위원장은 지난 7일 한국 국회 외교통일위원장인 김석기 국민의힘 의원과의 1시간가량 화상 면담을 통해 이렇게 밝혔다고 김 의원이 전했다.

아지지 위원장은 “이란군이 공격하지 않았다”며 “이란 언론사의 보도는 이란 정부의 공식 입장이 아니다”라고 밝혔다.

아지지 위원장은 “만약 이란이 정말 한국 선박을 표적 삼아 공격한 게 사실이면, 당당히 정부나 군이 했다고 했을 것”이라며 “따라서 사실이 아니다. 믿어달라”고 언급했다고 한다.

앞서 이란 국영 프레스TV는 “해상 규정을 어긴 한국 선박을 표적으로 삼은 건 주권적 권리”라는 취지로 칼럼 형태의 글을 실었다.

이와 관련, 아지지 위원장은 “이란과 이란 국민은 한국에 대단히 우호적인 좋은 감정을 갖고 있다”고 설명했다.

김 위원장은 면담에서 “이란 내 한국 국민 40여명이 있고, 호르무즈 해협에 선박 26척과 한국 선원 160여명이 갇혀 있다”며 조속한 해결을 요청했다.

아지지 위원장은 “한국 측 사정을 잘 안다”며 “원만하게 해결될 것”이라고 화답, 한국과 이란 의회 간 교류를 활성화하고 싶다는 뜻을 전했다고 한다.

아지지 위원장은 미국과 협상에 반대하는 강경파인 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 지휘관 출신이다.

이번 화상면담은 지난달 30일 주한이란대사관 측에서 외통위에 요청해 양측이 일정을 조율하던 과정 중 이뤄졌다.

정부 조사단이 조사 진행

한편 호르무즈 해협에서 정박 중 폭발로 사고가 발생한 HMM 운용 화물선은 아랍에미리트(UAE) 두바이에 도착, 본격적인 사고 원인 조사가 시작된다.

HMM과 현지 소식통 등에 따르면 아랍에미리트(UAE) 움알쿠와인 인근 해역에 정박 중이던 HMM 나무호가 예인선에 이끌려 8일(현지시간) 오전 3시24분(한국시간 오전 8시24분) 중동 최대 수리 조선소인 드라이독 월드 두바이 계류장에 접안을 마쳤다고 연합뉴스는 전했다.

나무호는 사고 해역에서 예인이 시작되고 약 12시간 만에 두바이 항구 인근까지 예인됐고, 도선사 승선 이후 3시간이 더 걸려 접안 작업을 완료했다.

나무호는 날이 밝은 후 사고 원인 조사와 수리 절차를 밟을 예정이다.

조사는 중앙해양안전심판원 소속 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명 등으로 꾸려진 정부 조사단이 진행한다.

선박 화재가 이란의 공격을 포함한 외부 요인에 따른 일인지, 아니면 선박 결함 등 내부 요인에 따른 일인지가 조사의 핵심이다.

그동안 나무호의 사고와 관련 군사적 공격으로 의심할 수 있는 파공은 확인되지 않았다. 사고 당시 배가 기울어지거나 침수되지도 않았던 것으로 전해졌다.

이는 이란의 드론 및 기뢰 등에 의한 피격 가능성에도 불구하고 우리 정부가 신중한 입장을 유지하는 근거가 된다. 반면 화재 당시 선원들이 내부 요인에 의한 폭발과는 다른 큰 폭발음을 들었다거나, 해상 부유 기뢰 경고가 있었다는 점 등은 외부 요인을 의심하게 하는 대목이다.

나무호의 화재는 미국이 호르무즈 해협에 갇힌 선박들의 탈출을 지원하기 위한 ‘해방 프로젝트’에 나선 지난 4일 오후에 발생했다.