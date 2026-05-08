[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)가 부산항이 보유한 글로벌 물류 네트워크를 기반으로 우리 기업들의 유럽 시장 진출 전략에 도움을 주는 세미나를 개최해 큰 관심을 끌었다. BPA는 현지 시간 6일 오후 독일 뒤셀도르프에서 BPA 로테르담 물류센터 운영사인 삼성 SDS와 공동으로 우리 수출기업의 유럽 진출 지원을 위한 ‘유럽 지역 부산항 물류 세미나’를 개최했다.

이번 세미나는 세계 최대 포장 산업 박람회인 Interpack 2026와 연계해 진행돼 전시회에 참가한 우리 기업과 유럽 기업 관계자 등 약 60여 명이 참석해 높은 관심을 보였다. 특히 지정학적 리스크 확대에 따른 글로벌 공급망 불확실성이 지속되는 가운데 우리 기업의 안정적인 유럽 시장 진출과 수출 경쟁력 강화를 위한 실질적인 지원 방안을 소개하기 위해 마련됐다.

세미나에서는 부산항만공사의 유럽지역 해외사업 추진 현황을 비롯해 글로벌 해운·물류 시장 동향, 삼성 SDS의 디지털 물류 기반 공급망 구축 사례가 발표됐으며, 로테르담항만공사와 바르셀로나항만공사는 각각 서유럽 및 남유럽 물류 거점으로서의 항만 운영 현황을 소개했다.

또 참석 기업들의 유럽 수출 현황과 공급망 운영 과정에서의 애로사항 등을 공유하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 중소벤처기업진흥공단 등 국내 유관기관들의 우리 기업들을 위한 해외 진출 지원 제도도 함께 안내됐다.

송상근 부산항만공사 사장은 “앞으로도 우리 물류기업, 그리고 글로벌 항만과의 협력을 통한 해외 물류사업을 지속적을 확대해 우리 기업의 수출 경쟁력을 강화하는데 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.