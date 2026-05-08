WEC 공식 게임 기반 운영 국내 드라이버 포함 7인 체제 구성*

[헤럴드경제=정경수 기자] 제네시스 마그마 레이싱이 모터스포츠 영역을 e스포츠까지 확장한다. 실제 레이스뿐만 아니라 가상 레이싱 무대에서도 브랜드 경쟁력을 강화하겠다는 전략이다.

제네시스 마그마 레이싱은 e스포츠팀 ‘GMR 이스포츠’를 공식 출범했다고 8일 밝혔다.

새 팀은 세계내구선수권대회(WEC) 공식 게임인 ‘르망 얼티밋’ 개발사 모터스포츠 게임즈와의 협력을 기반으로 운영된다. 가상 환경에서도 실제 레이싱과 유사한 경쟁 체계를 구축해 글로벌 팬들과의 접점을 넓힌다는 계획이다.

팀 구성은 주전 드라이버 6명과 리저브 드라이버 1명 체제다. 팀장에는 포뮬러 심레이싱(FSR) 월드챔피언 출신인 네덜란드 국적의 콜린 스포크가 선임됐다.

국내 드라이버들도 대거 합류했다. 현대 N 페스티벌에서 활동 중인 권혁진·김규민·김영찬을 비롯해 신예 강록영 등이 팀 멤버로 이름을 올렸다.

시릴 아비테불 제네시스 마그마 레이싱 총감독은 “가상 레이스에서의 성과가 실전 레이스팀과 시너지를 내며 제네시스 브랜드의 인지도를 확장하는 데 이바지할 것”이라며 “한국인 드라이버들의 참여로 국내 팬들과의 접점도 강화할 수 있을 것”이라고 말했다.