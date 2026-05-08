12일까지 국제선 4월 기준 적용 “고유가·고환율 속 여행 부담 완화”

[헤럴드경제=권제인 기자] 파라타항공이 국제선 유류할증료 인상분 적용 유예 프로모션을 오는 12일까지 연장 운영한다고 8일 밝혔다.

앞서 파라타항공은 5월 황금연휴 기간 여행 수요 증가에 맞춰 국제선 유류할증료 인상분 적용을 유예하는 특별 프로모션을 지난 1일부터 6일까지 진행했다. 당초 5월 국제선 유류할증료는 33단계로 인상될 예정이었지만, 프로모션 기간에는 4월 기준인 19단계를 적용했다.

파라타항공에 따르면 프로모션 기간인 지난 1~6일 국제선 판매량은 전월 같은 기간(4월 1~6일) 대비 약 65% 증가했다. 특히 여름 휴가를 미리 준비하려는 고객들의 예약 수요가 크게 늘어난 것으로 나타났다.

파라타항공은 고객 호응에 따라 프로모션 기간을 추가 연장하기로 했다. 연장 기간에도 국제선 유류할증료는 기존 33단계 대신 19단계 기준이 적용된다.

이에 따라 인천~오사카(간사이) 노선 유류할증료는 46달러에서 26달러로 낮아진다. 인천~도쿄(나리타)·삿포로 노선은 62달러에서 35달러로 조정된다.

동남아 노선 할인 폭도 크다. 인천~다낭·하노이 노선은 108달러에서 61달러로, 인천~나트랑·푸꾸옥 노선은 130달러에서 74달러로 각각 낮아진다.

아울러 파라타항공은 5월 전 노선을 정상 운영한다고 강조했다.

파라타항공 관계자는 “고유가와 고환율 상황 속에서도 고객들이 보다 부담 없는 가격으로 여행을 준비할 수 있도록 프로모션을 연장하기로 했다”고 말했다.