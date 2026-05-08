‘2026년 정보보호 신기술 지원사업’ 18개 과제 공모, 50개 수행기업 선정

[헤럴드경제=박세정 기자] 한국인터넷진흥원(KISA)은 과학기술정보통신부와 함께 ‘2026년 정보보호 신기술 지원사업’을 본격적으로 추진한다고 8일 밝혔다.

이를 위해 총 120억4000만원 규모로 18개 과제를 공모해 지난 4월까지 총 50개 수행기업을 선정했다. 분야는 크게 ▷인공지능(AI) 기반 차세대 보안 제품 상용화 ▷AI 기반 보안기업 육성 ▷한국형 통합보안 모델 개발 ▷제로트러스트 도입 등이다.

우선, AI 기반 차세대 보안 제품 상용화 지원사업에서는 정보보안과 물리보안 분야 등 총 2개 과제 공모를 진행했다.

정보보안 분야 과제 수행기업으로는 샌즈랩 컨소시엄이 선정됐다. 물리보안 과제는 쿠도커뮤니케이션 컨소시엄이 수행기업으로 선정됐다.

AI 기반 보안기업 육성 지원사업은 AI를 활용한 보안 제품·서비스 개발과 사업화를 지원하는 사업이다. 선정 과제는 총 9개다. AI 보안 시제품 개발 분야 5개와 AI 보안 제품·서비스 실증 및 사업화 분야 4개다.

한국형 통합보안 모델 개발 시범 사업은 국내 보안기업 간 협업을 기반으로 통합형 보안 모델 개발·실증을 중점적으로 지원한다.

제로트러스트 도입 시범 사업은 변화하는 사이버 위협 환경에 대응해 제로트러스트 보안 모델을 실제 환경에 적용하고 실증하는 사업이다. 제로트러스트는 모든 사용자와 기기의 접근 요청을 매번 확인해 필요한 최소 범위로만 허용하는 보안 체계다. 올해 사업에는 총 5개 과제가 최종 선정됐다.

한국인터넷진흥원은 선정 기업들이 과제 수행을 통해 AI 보안 제품·서비스의 기술 완성도를 높일 수 있도록 지원한다. 실증과 사업화를 거쳐 국내외 시장 진출 기반을 마련하는데도 힘을 실을 예정이다.

오진영 한국인터넷진흥원 AI 보안산업본부장은 “국내 정보보호 기업이 인공지능 보안 역량을 강화하고, 차세대 보안 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편, 최근 앤트로픽의 ‘미토스’를 계기로 AI 보안 위협 우려가 커지고 있다. 고성능 AI 기술이 보안 방어 수단이자 공격 수단으로 악용될 수 있다는 우려가 커지면서 정보보안 기업들의 기술 경쟁력 강화가 시급한 과제로 부상하고 있다.