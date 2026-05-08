분기 매출 사상 첫 1000억원 고지 점령 IT·핀테크·헬스케어 전 부문 동반 성장 스테이블코인 연계 플랫폼 확장 가속화

[헤럴드경제=최은지 기자] IT 정보 서비스 기업 헥토이노베이션이 전 사업 부문의 고른 성장에 힘입어 창사 이래 최초로 분기 매출 1000억원을 돌파했다. IT 서비스의 안정적인 수익 기반 위에 핀테크와 헬스케어 사업이 본궤도에 오르며 외형과 내실을 동시에 잡았다는 평가다.

8일 헥토이노베이션 잠정 실적 공시에 따르면, 2026년 1분기 연결 기준 매출 1123억 원, 영업이익 146억 원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 25.4%, 24.1% 증가한 수치로 분기 최대 실적을 경신했다. 특히 영업이익률은 13.0%를 기록하며 전 분기(10.5%) 대비 수익성이 큰 폭으로 개선됐다.

사업 부문별로는 전 영역이 역대 최고 분기 매출을 달성했다. IT 서비스 부문은 신규 서비스 런칭과 고객군 확대로 전년 대비 16.0% 성장했다. 핀테크 부문은 회원제 기반 고수익 서비스인 ‘내통장결제’ 확대와 신규 가맹점 증가에 힘입어 25.1%의 성장률을 보였다. 헬스케어 부문 역시 신제품 출시와 유통 채널 다변화 효과로 전년 대비 30.3% 매출이 늘어났다.

헥토이노베이션은 이러한 성과를 바탕으로 디지털 자산 생태계 구축을 본격화한다. 회사는 스테이블코인 발행사 서클(Circle)의 블록체인 메인넷 ‘아크(Arc)’ 테스트넷에 국내 유일의 디지털 지갑 분야 파트너로 참여 중이다. 이를 자체 플랫폼인 ‘폴리볼(Polyball)’ 등 B2C 서비스와 연계해 사용자들이 자연스럽게 디지털 자산 월렛을 경험할 수 있는 사용 사례를 축적하고 있다.

또한 날씨 정보 앱 ‘날씨돌’을 라이프스타일 맞춤형 플랫폼으로 육성하고, 자회사 헥토헬스케어를 통해 건강기능식품을 넘어 헬스케어 식품 전반으로 영역을 확장할 계획이다.

이현철 헥토이노베이션 대표이사는 “안정적인 수익성을 강화하는 동시에 B2C 앱 플랫폼과 디지털 자산 지갑 인프라 등 중장기 성장 기반 확보를 위한 전략적 투자를 지속하겠다”고 밝혔다.