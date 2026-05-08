장세욱 부회장 “경영자 이전에 부모” “진심어린 존경, 가정에 건강과 행복 기원”

[헤럴드경제=권제인 기자] 동국제강그룹이 어버이날을 맞아 한국에 거주하는 해외 주재원 부모님을 대상으로 기념 선물을 전했다고 8일 밝혔다.

동국제강그룹은 미국·일본·멕시코·인도·태국·폴란드·중국·베트남·호주·독일 10개국 주재원 39명의 부모님을 대상으로 한우 세트와 함께 장세욱 부회장 편지를 전했다.

동국제강그룹은 해외 주재원과 그 가족에 감사를 표하고, 자식을 믿고 지지해 주시는 주재원 부모님의 사랑에 보답하고자 이번 이벤트를 마련했다.

장 부회장은 편지를 통해 “멀리 타국에서 헌신하는 임직원을 생각할 때마다 경영자이기 이전에 부모로서 부모님의 마음을 먼저 헤아리게 된다”며 “진심 어린 감사와 존경을 전하며 가정에 건강과 행복이 가득하길 기원한다”고 전했다.

아울러 동국제강은 5월 가정의 달을 맞아 지역아동센터 두 곳에 기부 행사를 진행했다. 2012년 자매결연을 맺었던 서울 중구 신당꿈 구립지역아동센터에 이어 지난해부터 서대문 인근 ‘연가지역아동센터’까지 지원 범위를 확대해 수혜 아동 수를 2배 늘렸다.

피자·치킨 등 간식과 함께 노후 IT기기 기부도 진행했으며, 올해부터는 폭염에 대비해 에어컨 설치를 지원했다.

한편, 동국제강그룹은 지난달 자매결연부대인 육군 제2신속대응사단과 ‘1사 1병영’ 행사를 갖고 위문금을 지원하는 등 사회공헌 활동을 이어가고 있다.